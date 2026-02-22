«فرقة ميسي» تسقط أمام لوس أنجلوس في الدوري الأميركي

واشنطن (د ب أ)

استهلّ فريق إنتر ميامي حملته في الدوري الأميركي لكرة القدم بالخسارة صفر/ 3 أمام مضيفه لوس أنجلوس في المباراة التي جمعتهما مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينتش)، وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز فانكوفر وايتكابس على ريال سالت ليك 1/ صفر، ونيويورك ريد بولز على أورلاندو سيتي 2/ 1، ودي سي يونايتد على فيلادلفيا يونيون 1/ صفر، وناشفيل على نيو إندلاند 4/ 1، وهيوستن دينامو على شيكاجو فاير 2/ 1، كما فاز دالاس على تورنتو 3/ 2، وسان خوسيه إيرثكويكس على كانساس سيتي 3/ صفر، وسان دييجو على مونتريال إمباكت 5/ صفر، وبورتلاند تيمبرز على كولومبوس كرو 3/ 2، وتعادل أوستن مع مينيسوتا يونايتد 2/ 2.

وأنهى لوس أنجلوس الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجّله ديفيد مارتينيز في الدقيقة 37، وفي الشوط الثاني سجّل لوس أنجلوس هدفين عن طريق دينيس بوانجا في الدقيقة 73، وناثان أورداز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة مشاركة ميسي نجم إنتر ميامي، ولكن ظهر أنه يفتقد للانسجام مع زملائه بالفريق، خاصة بعد اعتزال سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا. كما شهدت المباراة مشاركة سونج هيون مين، لاعب لوس أنجلوس، حيث تمكّن من صنع الهدف الافتتاحي الذي سجّله مارتينيز. وبهذا الفوز حصد فريق لوس أنجلوس أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، وظل فريق إنتر ميامي بلا رصيد.