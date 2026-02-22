«جاب جازل» بطل الأمهار و«مخيفة» تحصد لقب «كلاسيكو المهرات»



عصام السيد (أبوظبي)

حققت خيول «ياس للسباقات» ثنائية مستحقَّة عبر الفرس «كايلا دو كارير»، و«إيهاب»، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جولس موبيان، ولمع بريق خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بثنائية لافتة عبر «منفرد»، و«الكرامة»، وحلّق «جاب جازل» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بسباق أبوظبي الكلاسيكي للأمهار للخيول العربية الأصيلة، فيما حصدت «مخيفة أن أف» للإسطبلات الوطنية، لقب سباق أبوظبي الكلاسيكي للمهرات للخيول العربية الأصيلة، ضمن السباق الحادي عشر لمضمار أبوظبي للسباق، الذي أقيم أمس وتألّف من 7 أشواط، بمشاركة 104 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت قيمة إجمالي الجوائز 534 ألف درهم.

وفرضت «كايلا دو كارير»، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جولس موبيان، سيطرتها بفوز لافت في الشوط الأول لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة «شروط» للأفراس فقط، عمر 5 سنوات فما فوق، على لقب إريبيان ماجستي ستيكس، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.

وجاءت الثنائية لخيول ياس للسباقات، عبر الجواد «إيهاب»، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جولس موبيان، في الشوط الثاني لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-95)، من عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب كأس الإمارات مون لايت، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.

وقدّم «منفرد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسن، عرضاً فاق التوقعات ليحتل المركز الأول في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-85) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب ذا تولايت مايل، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.

وأضاف «الكرامة» الثنائية للشعار الأصفر بصدارة مستحقة في الشوط السابع والختامي لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب ذا فالكون وينج سبرنت، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.

وأكدت المهرة «مخيفة» للوطنية للسباقات، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، جدارتها في بطولة المهرات «شروط» عمر 4 سنوات فقط، من «إنتاج الإمارات»، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وقيمة جائزته 100 ألف درهم.

ولم يتأخر المهر «جاب جازل»، بإشراف عرفان إلهي، وقيادة ساندرو بايفا، في إبراز مهاراته في بطولة كلاسيكو الأمهار «شروط» عمر 4 سنوات فقط، من «إنتاج الإمارات» في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وقيمة جائزته 100 ألف درهم.

وخطف «أف الفاهم» لخالد خليفة النابودة، بإشراف إرنست أورتيل، وقيادة ألكساندر دا سيلفا، صدارة الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-85) للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.