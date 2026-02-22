الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

يامال وباز.. مهارات فنية استثنائية تحت الـ 23

يامال وباز.. مهارات فنية استثنائية تحت الـ 23
22 فبراير 2026 11:38


معتز الشامي (أبوظبي)
يتألق النجم الإسباني لامين يامال مع العملاق الإسباني برشلونة، والنجم الأرجنتيني نيكو باز مع فريق كومو الإيطالي، بأسلوب لعب يتجاوز مجرد المهارة الفنية، وفي الواقع، فإن أرقام الثنائي الشاب تجعلهما أكثر تميزاً، فهما اللاعبان الوحيدان المولودان في عام 2004 أو بعده، واللذان حققا 15 مساهمة أو أكثر في الدوريات الخمسة الكبرى في نفس الموسم.
ويُعد لامين يامال ونيكو باز من أبرز الأمثلة على المواهب خريجة أكاديميات الأندية التي نجحت سريعاً في إبهار العالم.
ويثبت مهاجم برشلونة ولاعب وسط كومو أنهما في مستوى استثنائي، فلا يستطيع أي لاعب شاب منافستهما، على الأقل في الوقت الراهن، وأهدافهما خير دليل على ذلك، وإحصائياتهما خير شاهد.
ورغم تراجع مستوى فريق هانسي فليك في هذا الجزء من الموسم، إلا أن أرقام لامين لا تزال استثنائية بـ10 أهداف و9 تمريرات حاسمة، خلال 20 مباراة في الدوري الإسباني، بلغ مجموع مساهماته 19، وهو رقم يفوق أي لاعب آخر تحت 23 عاماً في الدوريات الأوروبية الكبرى.
وهذه أرقام يصعب على أي لاعب من مواليد 2004 أو ما بعدها مجاراتها، باستثناء نيكو باز، حيث يُعَد اللاعب الأرجنتيني الدولي اللاعب الوحيد تحت 23 عاماً القادر على مجاراة يامال، بتسعة أهداف وست تمريرات حاسمة، في 25 مباراة الدوري الإيطالي، ويصل مجموع مساهماته إلى 15 مساهمة تهديفية.
ورغم ذلك، ربما يتقابل يامال وباز في العام المقبل بقميصي برشلونة وريال مدريد، ووفقاً لإذاعة «ماركا» الإسبانية، فإن هذا الاحتمال وارد جداً، حيث تشير التقارير إلى أن عودة لاعب الوسط الأرجنتيني إلى ريال مدريد قد حُسمت بالفعل لموسم 2026-2027. وفي هذه الحالة، سنشهد مواجهة بين هذين النجمين الشابين، عرضاً للموهبة والمهارات المتنوعة، ما يُبشّر بالكثير لعشاق كرة القدم الممتعة.

