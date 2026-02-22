صنز يتجاوز ماجيك في الوقت الإضافي بـ «رمية حاسمة»



​فينكس (رويترز)

سجّل جرايسون ألين 27 نقطة بعد ​عودته من الغياب لأربع مباريات، وعوّض جالين جرين أداءه المتواضع في التصويب ⁠برمية ثلاثية حاسمة في الثواني الأخيرة، ليقودا ​فينكس صنز لتجاوز إصابة ​ديلون ‌بروكس والفوز 113-110 ⁠على ​أورلاندو ماجيك، بعد شوطين إضافيين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

سجّل جرين، الذي نجح في ست من أصل ‌26 تصويبة، النقاط الست الأخيرة لفريقه ومنحه التقدم 110-107 ​برمية باليد اليسرى قبل 33.9 ثانية من نهاية المباراة، وردّ على رمية جيفون كارتر الثلاثية التي عادلت النتيجة بمثلها، ‌مسجلاً بذلك أول ​رمية حاسمة في مسيرته.

وأضاف كولين جيليسبي 19 نقطة لصنز، في ظل غياب نجمه ​ديفن بوكر الذي ‌سيبتعد ⁠عن ‌الملاعب لمدة أسبوع ‌على الأقل بسبب إصابة أعلى الفخذ تعرّض لها ⁠في مباراة الخميس.

سجّل ديزموند بين ​34 نقطة قبل أن يخرج بسبب ارتكابه ستة أخطاء في الوقت الإضافي، وأحرز باولو بانشيرو 26 نقطة، وأضاف كارتر ​15 أخرى لصالح ماجيك.