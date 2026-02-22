صنز يتجاوز ماجيك في الوقت الإضافي بـ «رمية حاسمة»

فينكس (رويترز)
سجّل جرايسون ألين 27 نقطة بعد عودته من الغياب لأربع مباريات، وعوّض جالين جرين أداءه المتواضع في التصويب برمية ثلاثية حاسمة في الثواني الأخيرة، ليقودا فينكس صنز لتجاوز إصابة ديلون بروكس والفوز 113-110 على أورلاندو ماجيك، بعد شوطين إضافيين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.
سجّل جرين، الذي نجح في ست من أصل 26 تصويبة، النقاط الست الأخيرة لفريقه ومنحه التقدم 110-107 برمية باليد اليسرى قبل 33.9 ثانية من نهاية المباراة، وردّ على رمية جيفون كارتر الثلاثية التي عادلت النتيجة بمثلها، مسجلاً بذلك أول رمية حاسمة في مسيرته.
وأضاف كولين جيليسبي 19 نقطة لصنز، في ظل غياب نجمه ديفن بوكر الذي سيبتعد عن الملاعب لمدة أسبوع على الأقل بسبب إصابة أعلى الفخذ تعرّض لها في مباراة الخميس.
سجّل ديزموند بين 34 نقطة قبل أن يخرج بسبب ارتكابه ستة أخطاء في الوقت الإضافي، وأحرز باولو بانشيرو 26 نقطة، وأضاف كارتر 15 أخرى لصالح ماجيك.