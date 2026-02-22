الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صنز يتجاوز ماجيك في الوقت الإضافي بـ «رمية حاسمة»

صنز يتجاوز ماجيك في الوقت الإضافي بـ «رمية حاسمة»
22 فبراير 2026 12:35

 
​فينكس (رويترز)
سجّل جرايسون ألين 27 نقطة بعد ​عودته من الغياب لأربع مباريات، وعوّض جالين جرين أداءه المتواضع في التصويب ⁠برمية ثلاثية حاسمة في الثواني الأخيرة، ليقودا ​فينكس صنز لتجاوز إصابة ​ديلون ‌بروكس والفوز 113-110 ⁠على ​أورلاندو ماجيك، بعد شوطين إضافيين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.
سجّل جرين، الذي نجح في ست من أصل ‌26 تصويبة، النقاط الست الأخيرة لفريقه ومنحه التقدم 110-107 ​برمية باليد اليسرى قبل 33.9 ثانية من نهاية المباراة، وردّ على رمية جيفون كارتر الثلاثية التي عادلت النتيجة بمثلها، ‌مسجلاً بذلك أول ​رمية حاسمة في مسيرته.
وأضاف كولين جيليسبي 19 نقطة لصنز، في ظل غياب نجمه ​ديفن بوكر الذي ‌سيبتعد ⁠عن ‌الملاعب لمدة أسبوع ‌على الأقل بسبب إصابة أعلى الفخذ تعرّض لها ⁠في مباراة الخميس.
سجّل ديزموند بين ​34 نقطة قبل أن يخرج بسبب ارتكابه ستة أخطاء في الوقت الإضافي، وأحرز باولو بانشيرو 26 نقطة، وأضاف كارتر ​15 أخرى لصالح ماجيك.

أخبار ذات صلة
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
نجم كرة السلة الألماني فرانز فاجنر يتعرض لإصابة جديدة
دوري السلة الأميركي للمحترفين
دوري السلة الأميركي
كرة السلة
آخر الأخبار
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
الرياضة
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
اليوم 11:40
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 11:28
حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
سعود بن صقر يصدر قرارين بإنشاء وتشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في رأس الخيمة
اليوم 11:28
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
اليوم 11:15
تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في الإمارات للقطاعين الحكومي والخاص
علوم الدار
تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في الإمارات للقطاعين الحكومي والخاص
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©