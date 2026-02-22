الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بيجولا تحصد هدية عيد ميلاد مبكرة بإحراز لقب بطولة دبي للتنس

بيجولا تحصد هدية عيد ميلاد مبكرة بإحراز لقب بطولة دبي للتنس
22 فبراير 2026 13:15

 
دبي (الاتحاد)
تُوجت الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة الخامسة عالمياً، التي تحتفل بعيد ميلادها الثاني والثلاثين يوم الثلاثاء، بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات فئة 1000 نقطة، بعدما قدّمت أداءً قوياً وتفوّقت على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بمجموعتين دون رد 6-2 و6-4، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت على الملعب الرئيسي في استاد سوق دبي الحرة للتنس.
ونجحت المصنفة الخامسة عالمياً في حسم المواجهة خلال 73 دقيقة فقط، محققةً لقبها العاشر في مسيرتها الاحترافية ضمن بطولات رابطة محترفات التنس، وأول ألقابها خارج أميركا الشمالية، لتصبح أيضاً أول لاعبة أميركية تُحرز لقب البطولة منذ تتويج فينوس ويليامز عام 2014.
وفرضت بيجولا سيطرتها منذ البداية، بفضل ثبات أدائها من الخط الخلفي وتحركاتها الهجومية نحو الشبكة، حيث تقدمت سريعاً في المجموعة الأولى بعد كسر إرسال منافستها ثلاث مرات متتالية، قبل أن تحافظ على تفوّقها في المجموعة الثانية وتحسم اللقاء بثقة.
من جانبها، خاضت سفيتولينا، المصنفة السابعة في البطولة وبطلة دبي مرتين عامي 2017 و2018، النهائي بعد أقل من 24 ساعة على فوز ماراثوني استمر لأكثر من ثلاث ساعات في نصف النهائي، ما انعكس على جاهزيتها البدنية خلال المباراة النهائية، رغم مشوارها القوي في البطولة.
وفي منافسات الزوجي، تُوج الثنائي المكون من الكندية غابرييلا دابروفسكي والبرازيلية لويزا ستيفاني، المصنفتين الخامستين، باللقب بعد فوزهما على الألمانية لاورا سيجموند والروسية فيرا زفوناريفا بنتيجة 6-1 و6-3 في مباراة استغرقت نحو 70 دقيقة، بعدما فرضتا إيقاعهما منذ البداية وقدمتا أداءً متكاملاً جمع بين القوة والدقة التكتيكية.

