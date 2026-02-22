صلاح يسعى لفك عقدة «سيتي جراوند» وتحطيم رقم ستيفن جيرارد القياسي



معتز الشامي (أبوظبي)

قد يتمكن النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، من تحطيم رقم نجم الريدز التاريخي ستيفن جيرارد القياسي في عدد التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، ضد نوتنجهام فورست، لكنه سيحتاج إلى إنهاء سلسلة من الإخفاقات الشخصية.

ومن المتوقع أن يلعب الفرعون المصري، 33 عاماً، على الجانب الأيمن في تشكيلة آرني سلوت في ملعب سيتي جراوند، بعد أن استعاد أفضل مستوياته منذ عودته من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وكانت آخر مساهمة تهديفية لصلاح هي ركلة جزاء حاسمة في فوز الريدز 3-0 على برايتون، في كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي، كما قدّم تمريرات حاسمة في 3 من آخر 4 مباريات له في الدوري الممتاز.

وقدّم صلاح تمريرة حاسمة لفيرجيل فان ديك ليسجل هدف فوز ليفربول 1-0 على سندرلاند في 11 فبراير، ما جعله متساوياً مع جيرارد في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع صلاح 92 هدفاً في الدوري الممتاز مع الريدز، وبالتالي فهو يحتاج إلى تمريرة حاسمة واحدة فقط لتسجيل رقم قياسي جديد لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في البريميرليج مع ليفربول، متجاوزاً جيرارد.

ومع ذلك، يتعين على صلاح أيضاً كسر صيامه الشخصي، حيث لم يسجّل حتى الآن أي مساهمة في ملعب سيتي جراوند بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب صلاح المباراة كاملة (90 دقيقة)، دون أن يسجّل أو يصنع في مباراة التعادل 1-1 التي أقيمت العام الماضي، على ملعب سيتي جراوند، كما غاب أيضاً عن فوز الريدز 1-0 في موسم 2023-2024 نتيجة لإصابة عضلية.

كما عانى ليفربول من خسارة 1-0 أمام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23 مع وجود صلاح في الفريق، ولم يكن ضمن تشكيلة ليفربول في فوزهم بكأس الاتحاد الإنجليزي 2021-22، بينما كان فورست في دوري البطولة، وحتى الآن في مسيرته، جاءت مساهمات صلاح الوحيدة ضد نوتنجهام فورست في ملعب أنفيلد، حيث سجّل في مباراتين متتاليتين خلال موسمي 2022-23 و2023-24.

لكن أين يقع ترتيب محمد صلاح في قائمة أفضل صانعي الأهداف في البريميرليج؟

فبعد أن صنع هدفاً واحداً في البريميرليج خلال فترة لعبه بقميص تشيلسي، يمتلك صلاح بالفعل 93 تمريرة حاسمة، وهو سابع أعلى رصيد مناصفة، ويتساوى رصيد صلاح البالغ 93 تمريرة مع رصيد ديفيد سيلفا مع مانشستر سيتي، ما يعني أن بإمكان النجم المصري تجاوز أسطورة السيتي والوصول إلى المركز السادس بصناعته هدفاً اليوم الأحد.

وعلاوة على ذلك، يفصل صلاح تمريرة حاسمة واحدة فقط عن معادلة رصيد دينيس بيركامب مع أرسنال (94)، لكن لا يزال أمامه طريق طويل ليلحق بالخمسة الأوائل، الذين يتجاوز رصيدهم المئة تمريرة حاسمة، ويُعدّ ريان جيجز بلا منازع أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 162 تمريرة حاسمة، يليه كيفن دي بروين (119)، وسيسك فابريجاس (111)، وواين روني (103)، وفرانك لامبارد (102).