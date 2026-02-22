كاريك يستعيد ذاكرة الأمجاد بـ «روح مانشستر يونايتد»



معتز الشامي (أبوظبي)

مرت 13 سنة منذ أن غادر السير أليكس فيرجسون ملعب أولد ترافورد، لكن مسيرته الناجحة كان من الصعب تكرارها، أو حتى الاقتراب منها، وجرّب مانشستر يونايتد كل شيء لاستعادة ذاكرة الأمجاد، لكن خطوته التالية قد تكون التمسك بالمدرب الذي كان بمثابة أمل جديد في عودة الشياطين الحمر.

ويعتمد مانشستر يونايتد مؤخراً في اختيار مدربيه على البحث عن أفضل المواهب في أوروبا. وقبل تولي إريك تين هاج وروبن أموريم تدريب الفريق، كانا يُعتبران من أكثر المدربين المطلوبين في العالم، لكنهما شعرا بالرهبة أمام عظمة مانشستر يونايتد عندما ساءت النتائج، ولكي يفهم المدرب مانشستر يونايتد عليه أن يدرك خصوصية هذا الدور.ولعل إدارة نادٍ من النخبة مهمّة صعبة، لكن مان يونايتد أشبه بآلة إخبارية تعمل على مدار الساعة، حيث تُضخم أبسط الأمور لتصبح قضايا كبرى، ودخل مايكل كاريك إلى قلب المعركة مع الشياطين الحمر وهم في حالة فوضى، ورغم أنه لم يدرب سوى 4 مباريات (3 منها فوز وتعادل واحد)، إلا أنه من المنطقي الإبقاء عليه في منصبه.

وكانت تكتيكات كاريك منذ وصوله مثالية، والأهم من ذلك، أنها تتوافق مع ما يعرف بـ«روح مانشستر يونايتد»، وبعد رحيل أموريم بفترة وجيزة، انتشرت بعض النكات في وسائل الإعلام حول ماهية هذه الروح، وما إذا كانت موجودة أصلاً، وتعتبر الجماهير أن كاريك أعاد إحياء هذه الروح.

بدلاً من تغيير لاعبي قلب الدفاع بشكل روتيني في الدقائق الأخيرة، يقوم كاريك بإشراك مهاجمين بدلاً من المدافعين، ولم يكن أداء مان يونايتد أمام فولهام ووستهام يونايتد مثالياً، لكن بفضل جرأة كاريك، حقق الفريق النتائج المرجوة، وقد كان لدخول بنجامين سيسكو كبديل في المباراتين أثر واضح، ويختلف أسلوب تمرير الكرة الذي يتبعه كاريك اختلافاً جذرياً عن أسلوب سلفه، حيث تتجلّى الثقة بوضوح في برونو فرنانديز ورفاقه.

وانتقل الفريق من أسلوب لعب واحد لم يكن يشكّل تهديداً كافياً، إلى القدرة على تمرير الكرة بسلاسة في المساحات الضيقة والقصيرة والانطلاق بها، حيث وجّههم كاريك بالتقارب ثم منحهم حرية التعبير عن أنفسهم.

وأظهر العمود الفقري لفريق كاريك بوضوح أن المسؤولية تقع على عاتق الفريق الهجومي. ويشغل ليساندرو مارتينيز وهاري ماجواير مركزي قلب الدفاع، وهما ثنائي يتميز بتمريرات متقنة وسلسة، ولا يجدان صعوبة في التخلص من الضغط والتقدم بالكرة.

وأمامهم، عاد كوبي ماينو إلى الفريق إلى جانب كاسيميرو. يسعى كلا اللاعبين دائماً إلى تمرير الكرة للأمام عند استلامها، حتى وإن كانت تمريرات كاسيميرو غير دقيقة في بعض الأحيان. كما عاد برونو فرنانديز إلى مركزه المفضل، وعادة ما يكون تغيير التكتيكات والتشكيلة في منتصف الموسم أمراً صعباً للغاية، لكن كاريك لاحظ ما لم يعجبه، وقام بتطبيق تغييرات ناجحة.

وعند تعيين مدربين مؤقتين، تلجأ العديد من الأندية إلى المدربين أو مساعديهم الذين سبق لهم العمل معها، لمعرفتهم التامة بالبيئة والفريق واللاعبين، وعمل كاريك مع عدد من هؤلاء اللاعبين في عام 2021 وهم يكنّون له تقديراً كبيراً. ويمكن لشخصيات بارزة مثل لوك شو وفيرنانديز أن يخبروا اللاعبين الجدد عن مدى استمتاعهم بالعمل معه، أو على الأقل كانوا على دراية بما يمكن توقّعه.

وهناك سبب آخر يدفع لاختيار كاريك، هو أنه سيحظى بمساحة أكبر من الحرية مع الجماهير. وهذا أمر بالغ الأهمية. فقد سبق أن فشل مدربون في أندية أخرى في كسب ودّ الجماهير، ودفعوا ثمن ذلك غالياً.