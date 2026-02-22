تأجيل «فاصلة» دوري الطائرة بين النصر والجزيرة



معتصم عبدالله (أبوظبي)

قرّر اتحاد الكرة الطائرة تعديل موعد المباراة الفاصلة بين فريقي النصر والجزيرة في نهائي دوري الرجال لكرة الطائرة لموسم 2025-2026، لتُقام في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل على صالة نادي العين، بدلاً من موعدها السابق الذي كان مقرراً الجمعة، وذلك تلبيةً لمتطلبات النقل التلفزيوني.

ويحتكم الفريقان إلى المباراة الفاصلة لحسم التتويج بدرع الدوري، بعدما فاز «العميد» ذهاباً بنتيجة 3-0، قبل أن يردَّ «فخر أبوظبي» في الإياب بالفوز 3-2، ليتعادل الطرفان في مجموع المواجهتين ويفرضا مواجهة ثالثة حاسمة.

وكان النصر قد بلغ النهائي بتجاوزه العين 3-2 في المباراة الفاصلة ضمن الدور نصف النهائي، فيما تأهّل الجزيرة بعد تخطيه بني ياس «حامل اللقب» بالنتيجة ذاتها في الدور نفسه.

ويطارد الفريقان اللقب في مواجهة الحسم، إذ يسعى الجزيرة إلى التتويج بدرع الدوري للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2023-2024، فيما يتطلع «العميد»، المُتوّج بلقب كأس الاتحاد هذا الموسم، إلى إحراز لقبه التاسع في الدوري، والأول منذ موسم 2020-2021 عندما تفوّق على بني ياس بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي النهائي.