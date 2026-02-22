موسيالا متفائل بالعودة لمنتخب ألمانيا في مارس

ميونيخ (د ب أ)

أعرب جمال موسيالا عن ثقته بقدرته في العودة للمنتخب الألماني لكرة القدم نهاية شهر مارس المقبل، حيث يواصل اللاعب التطور مع فريقه بايرن ميونيخ بعد شفائه من إصابة خطيرة في الساق.

ولعب موسيالا 78 دقيقة في المباراة التي فاز فيها بايرن على آينتراخت فرانكفورت 3/ 2، حيث كانت هذه هي مشاركته الثامنة منذ عودة للملاعب الشهر الماضي بعد أن أُصيب بكسر في الساق والكاحل في يوليو الماضي. وبسؤاله عما إذا كان سيكون متمتّعاً بالمستوى الذي يعود به للمنتخب الألماني لخوض مواجهتي سويسرا وغانا، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم، بعد خمسة أسابيع، قال موسيالا: «أعتقد ذلك». وقال موسيالا، الذي أصبح أول لاعب يحقق 100 انتصار في الدوري الألماني وهو أصغر من 23 عاماً أمس السبت، إن هدفه الأساسي هو المشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في الصيف.

ويعلن يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، والذي يأمل أن يكون موسيالا لاعباً أساسياً في البطولة التي تقام في أميركا وكندا والمكسيك، عن قائمة المنتخب للمباراتين المقبلتين يوم 19 مارس في الوقت نفسه، يواصل موسيالا وبايرن نهجهما الحذر لإعادته إلى أفضل مستوياته.

وفي إشارة منه لمواجهة القمة بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دروتموند الأسبوع المقبل، قال موسيالا: «تركيزي في المقام الأول مُنصبٌّ على مواجهة دورتموند ثم المباريات التالية». وأضاف عقب مباراة فرانكفورت: «يجب أن أستعيد الزّخم. أركض كثيراً، لدي لحظات جيدة. عقليتي ببساطة هي تحقيق التقدم في كل مباراة - وألا أفكر في القدم»، وأكمل: «أتمنى لو أن كل شيء يسير بشكل أسرع قليلاً»، لكنه واثق من أنه سيعود إلى جاهزيته الكاملة بنسبة 100% يوماً ما.

وقال مدرب بايرن فينسنت كومباني: «بالنسبة لي، لا يزال في مرحلة لا أريد أن أضع عليه فيها ضغطاً ليكون قائد الأداء. نحن سعداء بالوضع كما هو الآن». واتفق معه ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية.

وقال: «كل دقيقة تفيده، وكل أسبوع يفيده. بالنسبة لنا هو لاعب قادر على صنع الفارق. هذا ما نريده أن يكون هذا الموسم، وفي أفضل الأحوال أيضاً للاتحاد الألماني لكرة القدم في الصيف».