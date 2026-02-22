الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نقطة واحدة تشعل سباق القمة في دوري الأولى

تنافس محتدم في دوري الأولى من مباراة الإمارات ومجد في الجولة 17
22 فبراير 2026 14:46

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
ارتفعت وتيرة الإثارة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مع ختام الجولة 17، بعدما تقلّص الفارق بين فرق الصدارة إلى نقطة واحدة، في سباق مفتوح على بطاقتي الصعود، وشهدت الجولة انتصارات لافتة، بفوز يونايتد على سيتي 2-1، وتغلّب الفجيرة على حتا 1-0، ودبا الحصن على مضيفه الجزيرة الحمراء 2-1، والإمارات أمام مجد 2-1، فيما كانت الجولة قد انطلقت الجمعة بفوز مصفوت على الحمرية 3-1، والذيد على جلف يونايتد 3-1، والعربي أمام الاتفاق 3-1.
وعزّز يونايتد صدارته بعدما استعاد نغمة الانتصارات عقب تعادله في الجولة الماضية أمام الذيد 1-1، بفوزه على سيتي 2-1، في مباراة تزامنت مع احتفال مهاجمه السويسري هاريس سيفروفيتش بعيد ميلاده الـ 34، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 41، وأضاف صامويل لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 69، فيما جاء هدف سيتي الوحيد بنيران صديقة عبر لاعب الوسط مصطفى نام في الدقيقة 70، ورفع يونايتد رصيده إلى 34 نقطة، بينما تجمّد رصيد سيتي عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.
من جانبه، واصل دبا الحصن مطاردة المتصدر بعدما قلب تأخره أمام مضيفه الجزيرة الحمراء بهدف أحمد وليد في الدقيقة 25، إلى فوز ثمين 2-1، بفضل هدفي جويلهرم ماتوس في الدقيقة 40، وبيير كوندي في الدقيقة 59، ليرفع الحصن رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، مقابل 12 نقطة للجزيرة الحمراء.
وعلى ملعب نادي شباب الأهلي في العوير، لم يكن الهدف الثالث للإيطالي ماريو بالوتيلي بقميص الاتفاق كافياً لتجنُّب الخسارة أمام العربي 1-3، بعدما سجّل الأخير ثلاثيته عبر أحمد السيد في الدقيقة 11، والبديل خوان دييجو «هدفين» في الدقيقتين 63 و92، ليرفع العربي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي الاتفاق في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.
أما الفجيرة، فواصل ضغطه على رباعي القمة، بفضل نجمه الفرنسي ساندر جمال، الذي منح فريقه فوزاً ثميناً أمام حتا بهدف وحيد في الدقيقة 28، ليرفع رصيد «الذئاب» إلى 29 نقطة في المركز الرابع، مع أفضلية خوض عدد مباريات أقل مقارنة بثلاثي المقدمة.
ويبدو «ذئب الفجيرة» ساندر جمال، أكثر إصراراً على الاحتفاظ بلقب الهداف، بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين هذا الموسم خلال 15 مباراة، مواصلاً تألقه عقب تتويجه هدافاً للمسابقة برصيد 21 هدفاً في الموسم الماضي.

أخبار ذات صلة
بقيادة يونايتد..«سباق رباعي» على صدارة «دوري الأولى»
«الإمارات للدراجات» يحقق فوزاً مزدوجاً ويعزّز صدارته في موسم 2026

ترتيب فرق الصدارة: 
1- يونايتد: 34 نقطة
2- دبا الحصن: 33 نقطة
3- العربي: 31 نقطة
4- الفجيرة: 29 نقطة

دوري الدرجة الأولى
دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
فريق الفجيرة
فريق الإمارات
آخر الأخبار
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
الرياضة
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
اليوم 11:40
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 11:28
حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
سعود بن صقر يصدر قرارين بإنشاء وتشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في رأس الخيمة
اليوم 11:28
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
اليوم 11:15
تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في الإمارات للقطاعين الحكومي والخاص
علوم الدار
تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في الإمارات للقطاعين الحكومي والخاص
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©