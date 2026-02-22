جوارديولا يُشيد بجماهير مانشستر سيتي بعد الفوز على نيوكاسل



لندن (د ب أ)

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بالعلاقة الخاصة بين فريقه وجماهير ملعب الاتحاد، عقب الفوز المهم والصعب 2/ 1 على نيوكاسل، أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسمت ثنائية نيكو أوريلي في الشوط الأول، والتي تخلّلها هدف تقليص الفارق من لويس هال، اللقاء لصالح السيتي.

واضطر مانشستر سيتي للقتال بقوة في الشوط الثاني لصد انتفاضة نيوكاسل، مدعوماً بأجواء صاخبة وحماسية من جماهير الاتحاد. وعن الليلة التي بدت مفصلية، خصّ جوارديولا الجماهير بإشادة خاصة بسبب الأجواء والطاقة التي منحتها للفريق. وقال جوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: «تبقّت لنا خمس مباريات على أرضنا في الدوري ونحتاج إلى هذه الأجواء».

وتابع: «المباراة التي لعبناها مع نيوكاسيل هي ما سيحدث في المباريات الـ11 المقبلة، كانت صعبة للغاية. دائما أقول إن علينا أن نلعب من أجلهم». وأشار: «نحن نبذل قصارى جهدنا ولا نريد أن نخيّب آمالهم. منذ وصولي قبل 10 سنوات، فِرقي تمتلك روحاً وشخصية، يحاولون فعل كل شيء».

وأكمل: «طريقة لعب نيوكاسل، رقابة رجل لرجل، أجبرتنا على التفوق عليهم في هذا النوع من المباريات، وإلا كان الأمر مستحيلاً». وأكد: «كانوا عدوانيين ويفوزون بالالتحامات، لكننا كنا في الموعد، هذا هو إيقاع كرة القدم».

وأضاف: «لهذا السبب، ما زالت فِرق الدوري الإنجليزي موجودة في دوري الأبطال، الإيقاع هنا هائل». وواصل: «المباراة كانت صعبة جداً، في مركز التدريب شاهدنا أستون فيلا ضد ليدز، يا إلهي... كل مباراة ستكون هكذا».

ومع تبقّي 11 مباراة فقط في الدوري، يزداد الضغط في سباق القمة. وأكد المدرب الإسباني: «بالنسبة للعديد من لاعبي السيتي الجدد، يمثّل سباق اللقب تجربة جديدة». لكن جوارديولا شدّد على أن التركيز يجب أن يكون على الراحة والتعافي ثم الاستعداد لمواجهة ليدز السبت المقبل.

وأضاف: «أعلم أن هناك الكثير من اللاعبين الجدد ويجب أن يعيشوا هذه التجربة. ولكن ما قدّمناه هذا الموسم في العديد من المباريات ليس كافياً للفوز بالدوري». وأكد: «علينا أن نكون أفضل لنمنح أنفسنا الفرصة». وتابع: «11 مباراة كثيرة في الدوري الإنجليزي، ولدي شعور أننا لن نفوز بكل مبارياتنا مع وجود كأس الاتحاد، ونهائي كأس الرابطة، ودوري الأبطال، وكثرة المباريات والإصابات التي ستحدث. الكثير من الأمور ستحدث».