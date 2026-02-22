سعيد حسن وعائشة فولاذ يعتليان منصة تتويج الدراجات في ندالشبا



دبي (الاتحاد)

تُوج الدراج سعيد حسن بلقب فئة الهواة المواطنين، وعائشة فولاذ بلقب الهواة المواطنات، فيما حلّقت الليتوانية أكفيله جيدرايتيته بلقب الفئة المفتوحة للسيدات، في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 74 كيلومتراً ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية».

شهد سباق الدراجات الهوائية ضمن الدورة منافسة حبست الأنفاس وتقارباً كبيراً في المستويات ضمن فئة المواطنين (رجال)، حيث أنهى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى السباق في التوقيت ذاته بفارق أجزاء ضئيلة من الثانية. ونجح سعيد حسن صفر، من فريق شرطة دبي، في حسم المركز الأول بتوقيت قدره (01:34:57)، متقدماً على محمد هيثم الذي حلّ ثانياً بالزمن ذاته، فيما جاء خالد إبراهيم علي من فريق شرطة دبي في المركز الثالث بالتوقيت نفسه، في مشهد جسّد ذروة الندية والإثارة حتى الأمتار الأخيرة.

وعلى صعيد فئة المواطنات، فرضت عائشة فولاذ سيطرتها، محققةً المركز الأول بجدارة، بعد أن أنهت السباق بزمن قدره (02:01:38)، متفوّقة على الغالية عسكر التي جاءت في المركز الثاني مسجلة (02:04:14)، بينما حلّت حمدة بن حمد في المركز الثالث بتوقيت (02:04:15)، في سباق تميّز بالتكتيك العالي والفوارق الزمنية الضيقة.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات، فرضت الخبرة الدولية كلمتها العليا على منصة التتويج، حيث حلّقت الليتوانية أكفيله جيدرايتيته (فريق شرطة دبي) بالمركز الأول، مسجلةً زمناً قدره (01:48:41)، تاركةً المركز الثاني لزميلتها في الفريق الليتوانية أوليفيا بلسيت بفارق ثانية واحدة فقط (01:48:42)، في حين جاءت البريطانية إيزابيل نيكول داربي في المركز الثالث بزمن (01:51:19).

أما منافسات فئة كبار المواطنات والمقيمات، فقد أسفرت عن تتويج البرتغالية تانيا رودريجيز بالمركز الأول، مسجلةّ زمناً قدره (02:01:34)، تلتها الفرنسية آن خا في المركز الثاني بتوقيت (02:04:14)، فيما أحزت موزة سالم المنصوري المركز الثالث بزمن (02:04:46)، لتضيف إنجازاً وطنياً جديداً على منصات تتويج السيدات.

وفي منافسات تحدي الموانع القوية (NAS OCR 400m)، أسفرت نتائج اليوم الأول لفئة الرجال عن انتزاع الروسي سيرجي بيريلجين للمركز الأول، وجاء طارق حبتور وصيفاً، بينما ذهب المركز الثالث إلى المغربي أيوب الحمجي.

أما في منافسات اليوم الثاني المخصصة للسيدات، فقد حلّقت الروسية أليسا بيتروفا بالمركز الأول، تلتها مواطنتها الروسية أولجا كوبييكو، في حين جاءت النرويجية سيجني كارولين كولستو ثالثة، وتتواصل منافسات الدورة وفق جدولها الزمني المكثف.



برنامج المنافسات:

26 فبراير: انطلاق منافسات الكرة الطائرة

27 فبراير: إقامة منافسات سباق الجري

1 مارس: بطولة شد الحبل

24 فبراير: كرة السلة للكراسي المتحركة