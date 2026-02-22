الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جواو يحصد لقب التمايز في بطولة كأس حاكم الشارقة لـ «الحواجز»

جواو يحصد لقب التمايز في بطولة كأس حاكم الشارقة لـ «الحواجز»
22 فبراير 2026 17:00

 

الشارقة (وام)
فاز البرازيلي جواو فيكتور دو ليما، مع الجواد «كنزو كواليتي زد»، بالمركز الأول في التمايز، وجاء الألماني ديفيد ويل ثانياً، والسويدي هينريك فون إيكرمان ثالثاً، ضمن منافسات بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز 2026، التي أقيمت بمنافسات الجولة الواحدة وجولة التمايز من فئة الخمس نجوم، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وعلى حواجز بلغ ارتفاعها 155 سم وجوائزها 107 آلاف يورو، بمشاركة 38 فارساً.
كما تُوّج الفارس ديفيد ويل بطلاً للجائزة الكبرى من فئة النجمتين، برعاية هيئة الشارقة للتجارة والسياحة، بمشاركة 50 فارساً، بعد منافسات جولات التأهيل، وحصد المركز الثاني الأوكراني ريني تيبل، والثالث الإماراتي عمر عبد العزيز المرزوقي.
وعلى صالة المنافسات المغطّاة، أقيمت منافستان للنجمتين، برعاية سنشرو وكفالور، بحواجز 125 و135 سم، شهدت تألق فرسان الإمارات، حيث فاز سالم أحمد السويدي بالمركزين الأول والثالث، ومبخوت عويضة الكربي بالمركز الثاني، فيما تصدّر البريطاني كريستوفر فرازر منافسات المرحلة الثانية، وجاء الإماراتي موفي عويضة الكربي ثانياً والإيراني حامد حاجلو ثالثاً.
وتُختتم البطولة مساء اليوم بمنافستين على الميدان الخارجي، الأولى بحواجز 150 سم، برعاية اتحاد الفروسية والسباق، وجوائزها 60 ألف يورو، والثانية للجائزة الكبرى بحواجز 155 سم، برعاية لونجين، وجوائزها 200 ألف يورو، والتي تشهد الإعلان عن المتأهلين لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز 2026 عن دول المجموعة الإقليمية السابعة.

