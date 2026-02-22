الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الحبتور» يكسب «الباشا» في «دولية غنتوت» للبولو

«الحبتور» يكسب «الباشا» في «دولية غنتوت» للبولو
22 فبراير 2026 19:02


أبوظبي (وام)
افتتح فريق الحبتور بطولة غنتوت الدولية للبولو بفوز كبير على فريق الباشا بنتيجة 9 مقابل 3 أهداف، مساء أمس، في الجولة الأولى على ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت، وتشهد البطولة المقامة حتى 7 مارس المقبل برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مشاركة 6 فرق هي الإمارات، وغنتوت، وأبوظبي، والباشا، والحبتور، وبنجاس.
وتتواصل المنافسات غداً بلقاء فريقي الإمارات وبنجاس، ثم تُقام في اليوم التالي الجولة الرابعة بين فريقي أبوظبي والحبتور، وصولاً إلى الجولة الخامسة بين فريقي غنتوت وبنجاس الأربعاء المقبل.

