نهيان بن زايد يشهد جانباً من منافسات المرحلة الختامية لـ «طواف الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)



شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، جانباً من منافسات المرحلة السابعة والختامية من طواف الإمارات 2026، التي أقيمت في أبوظبي برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، حيث تابع سموه مجريات السباق في محطته الأخيرة.

وحرص سموه على تحية الدراجين المشاركين، مثمناً المستوى الفني الرفيع والروح الرياضية العالية التي عكست مكانة الطواف المرموقة على خريطة سباقات الدراجات الدولية.

واختُتمت منافسات النسخة الثامنة من طواف الإمارات 2026، السباق العالمي الوحيد ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات في منطقة الشرق الأوسط، الذي أُقيم بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبرعاية مجموعة موانئ أبوظبي، على مدار سبع مراحل، بإجمالي مسافة بلغت 1004.2 كيلومتر، وبمشاركة 147 دراجاً يمثلون 21 فريقاً عالمياً.

وفاز بالمرحلة السابعة والختامية «مرحلة مجموعة موانئ أبوظبي» الإيطالي جوناثان ميلان، دراج فريق ليدل-تريك، بعد أن قطع مسافة 149 كيلومتراً بزمن قدره ساعتان و56 دقيقة و48 ثانية.

وتُوِّج المكسيكي إسحاق ديل تورو بطلاً لطواف الإمارات 2026، بعدما نجح دراج فريق «الإمارات إكس آر جي» في حسم اللقب إثر تألقه في المرحلة قبل الأخيرة بمدينة العين، محافظاً على فارق الزمن الذي يفصله عن أقرب منافسيه الإيطالي أنطونيو تيبيري خلال المرحلة الختامية التي أُقيمت في أبوظبي.

وحسم ديل تورو لقب نسخة 2026 بعد تصدره الترتيب العام بإجمالي زمن بلغ 21 ساعة و10 دقائق و30 ثانية، ليرتدي القميص الأحمر برعاية مجموعة موانئ أبوظبي. ونال جوناثان ميلان القميص الأخضر، برعاية «مبادلة»، لمتصدر ترتيب النقاط بعدما جمع 70 نقطة خلال مراحل السباق.

كما حصد ديل تورو القميص الأبيض، برعاية «برجيل القابضة»، المخصص لأفضل دراج شاب تحت 25 عاماً، فيما فاز سيلفان ديلييه، دراج فريق ألبسين-بريميير تيك، بالقميص الأسود برعاية الدار لمتصدر ترتيب السرعات المتوسطة. وتُوِّج فريق «الإمارات إكس آر جي» بجائزة أفضل فريق في النسخة الثامنة.

وأعطى الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، شارة انطلاق المرحلة الأخيرة من متحف زايد الوطني، فيما قام بتتويج الفائزين في منطقة كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي كل من: معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، وعبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في المجلس، وعالية الحوسني، الرئيس التنفيذي لإدارة الشؤون المجتمعية في الدار، وعيد عدوان، مدير عام شركة برايتلينج، والدكتور عبدالله الغفلي ممثل النقل المتكامل، والدكتور نريندا سونيجرا، مدير العمليات الإقليمي في «برجيل القابضة»، ومحمد الدرمكي، مدير عام إدارة التميز المؤسسي في الدار.

وهنأ عارف حمد العواني القيادة الرشيدة بمناسبة النجاح التنظيمي اللافت الذي حققته النسخة الثامنة من طواف الإمارات، مشيداً بالمستوى المتميز الذي ظهر به الحدث من حيث الإعداد والتنظيم، بما يعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.

كما رفع العواني أسمى آيات التهاني بمناسبة الإنجاز الرياضي الذي حققه فريق الإمارات بتتويجه بلقب النسخة الثامنة، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة الإماراتية الحافل بالنجاحات، مهنئاً إدارة الفريق والجهازين الفني والإداري والدراجين، وفي مقدمتهم البطل المتوج باللقب، ومشيداً بالجهود الكبيرة التي بُذلت لتحقيق هذا الإنجاز باسم الإمارات، بما يعزز مكانة الفريق على خريطة رياضة الدراجات للمحترفين عالمياً، ويؤكد استمرار مسيرة التميز.

وقال العواني: «نتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في النجاح التنظيمي لطواف الإمارات، من رعاة وشركاء ومتطوعين وإعلاميين، إضافة إلى فريق العمل الذي قدّم جهوداً استثنائية وروحاً احترافية عالية، كان لها الأثر الأكبر في إخراج الحدث بصورة مشرّفة تليق باسم ومكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية».

استعراض فرسان الإمارات

شهدت انطلاقة المرحلة استعراضاً جوياً مميزاً زيّن سماء أبوظبي، قدمه فريق «فرسان الإمارات» بعروض احترافية أبهرت الجماهير وأضفت أجواء احتفالية استثنائية على الحدث العالمي، مجسدة روح الفخر والاعتزاز ومكانة الطواف على الساحة الدولية.

الترتيب العام الزمني «القميص الأحمر»



1- إسحاق ديل تورو 21:10:30 ساعة

2- أنطونيو تيبيري (فارق 20 ثانية)

3- لوك بلاب (فارق دقيقة و14 ثانية)

الترتيب العام بالنقاط (القميص الأخضر)

1- جوناثان ميلان (70 نقطة)

2- إسحاق ديل تورو (56 نقطة)

3- أنطونيو تيبيري (41 نقطة)

أفضل دراج شاب (القميص الأبيض)

إسحاق ديل تورو 21:10:30 ساعة متصدر ترتيب السرعات المتوسطة (القميص الأسود)

سيلفان ديلييه (40 نقطة) أفضل فريق

فريق الإمارات إكس آر جي.