ليفربول يكسب نوتنجهام بصعوبة في الدوري الإنجليزي



نوتنجهام (رويترز)

سجل أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود فريقه لفوز شاق 1-صفر على مضيفه نوتنجهام فورست في ​الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبعد 90 دقيقة لم يتمكن فيها ليفربول من تشكيل خطورة كبيرة على مرمى المنافس، أشعل ماك أليستر المباراة بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنه ⁠ألغي بسبب لمسة يد، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة السابعة من ​الوقت المحتسب بدل الضائع مستغلا كرة مرتدة.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد ‌45 نقطة، متساويا مع تشيلسي ومانشستر يونايتد ​اللذين يحتلان المركزين الرابع والخامس تواليا. أما نوتنجهام فورست فيحتل المركز 17 برصيد 27 نقطة، متقدما بنقطتين عن منطقة الهبوط.

وكان أرني سلوت مدرب ليفربول مدركا تماما لمدى قرب فريقه من إهدار مزيد من النقاط في سباق ​التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال لهيئة الإذاعة ‌البريطانية (⁠بي.بي.سي) «‌كانت الفوارق طفيفة، عانينا كثيرا في الشوط ‌الأول. كنا محظوظين بتسجيل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع».

ورغم سعادة ماك أليستر بالفوز فإنه لم يكن راضيا عن أداء فريقه، وقال ⁠لشبكة سكاي سبورتس «مشاعري متباينة، أحب التسجيل، أحب الفوز، لكنني لا أعتقد أننا ​لعبنا جيدا. الفوز دائما أمر رائع.

»نحتاج إلى تحليل ما قمنا به بشكل جيد وما لم يكن جيدا. لم تكن هناك شراسة، لكننا فعلنا ما فعلناه للفوز". وفي نفس التوقيت، فاز كريستال بالاس بصعوبة 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز متذيل الترتيب والذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاديسلاف كريتشي إثر حصوله ​على بطاقتين صفراوين في غضون دقائق، وسجل راؤول جيمينيز هدفين ليقود ​فولهام للفوز 3-1 على سندرلاند.