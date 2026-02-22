دوري أدنوك للمحترفين.. العين على الصدارة وبني ياس إلى «العقدة»



مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق العين فوزاً مهماً على بني ياس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب السماوي بالشامخة، ورفع «الزعيم» رصيده إلى 41 نقطة معتليا الصدارة بفارق المواجهات المباشرة مع شباب الأهلي الذي تبقت له مباراة.

على الجانب الآخر، توقف رصيد بني ياس عند 11 نقطة في المركز الأخير ليزداد موقفه صعوبة في المنافسة على البقاء بدوري المحترفين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، فيما حضرت الإثارة في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل خمسة أهداف.

تقدم يوسف نياكاتيه لبني ياس بهدف في الدقيقة 47، قبل أن يتعادل لابا كودجو للعين في الدقيقة 54، ثم أضاف أدريان سوت الهدف الثاني للعين في الدقيقة 59.

بعدها زاد بني ياس من الضغط حتى سجل فواز عوانة هدف التعادل في الدقيقة 67 وأخيراً اختتم حسين رحيمي أهداف المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 87 ليحقق العين فوزا مهما في صراع الصدارة مع شباب الأهلي.