الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعادل بطعم الخسارة للنصر وخورفكان في «أدنوك للمحترفين»

تعادل بطعم الخسارة للنصر وخورفكان في «أدنوك للمحترفين»
22 فبراير 2026 23:45

 
معتصم عبدالله (دبي)
فرض التعادل الإيجابي 2-2 نفسه على مواجهة النصر وضيفه خورفكان، على استاد آل مكتوم، اليوم، ضمن ختام الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل للنصر مهدي قائدي في الدقيقة 5، ولوكا ميليفويفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 52، فيما أحرز لخورفكان طارق تيسودالي في الدقيقة 23، وأداما ديالو في الدقيقة 38، ورفع «العميد» رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع، مقابل 19 نقطة لـ«النسور» في المركز التاسع.
وجاءت البداية قوية من أصحاب الأرض، بعدما افتتح قائدي التسجيل مبكراً، قبل أن يعادل تيسودالي النتيجة مستفيداً من تمريرة أداما ديالو، وتقدم خورفكان بالهدف الثاني إثر خطأ دفاعي جديد، استغله ديالو ليوقع على أول أهدافه بقميص «النسور» بعد انتقاله من الوصل على سبيل الإعارة.
وفي الشوط الثاني، أعاد ميليفويفيتش النصر إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل من علامة الجزاء، لكن محاولات الفريقين لم تُثمر عن جديد، ليكتفي كل طرف بنقطة.
ويعد التعادل الثالث توالياً للنصر، والمباراة السادسة على التوالي التي يعجز فيها عن تحقيق الفوز، في وقت لم يستفد فيه خورفكان كثيراً من تقدمه، ليخرج اللقاء بنتيجة لا ترضي الطموحات.

أخبار ذات صلة
العين يستعيد القمة بثلاثية بني ياس في «دوري أدنوك»
دوري أدنوك للمحترفين.. العين على الصدارة وبني ياس إلى «العقدة»
النصر
خورفكان
نادي خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
آخر الأخبار
«ثلاثية» لخيول ياس و«عدي» يحلّق بماراثون العين
الرياضة
«ثلاثية» لخيول ياس و«عدي» يحلّق بماراثون العين
اليوم 11:59
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
الرياضة
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
اليوم 11:40
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 11:28
حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
سعود بن صقر يصدر قرارين بإنشاء وتشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في رأس الخيمة
اليوم 11:28
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©