تعادل بطعم الخسارة للنصر وخورفكان في «أدنوك للمحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)

فرض التعادل الإيجابي 2-2 نفسه على مواجهة النصر وضيفه خورفكان، على استاد آل مكتوم، اليوم، ضمن ختام الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل للنصر مهدي قائدي في الدقيقة 5، ولوكا ميليفويفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 52، فيما أحرز لخورفكان طارق تيسودالي في الدقيقة 23، وأداما ديالو في الدقيقة 38، ورفع «العميد» رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع، مقابل 19 نقطة لـ«النسور» في المركز التاسع.

وجاءت البداية قوية من أصحاب الأرض، بعدما افتتح قائدي التسجيل مبكراً، قبل أن يعادل تيسودالي النتيجة مستفيداً من تمريرة أداما ديالو، وتقدم خورفكان بالهدف الثاني إثر خطأ دفاعي جديد، استغله ديالو ليوقع على أول أهدافه بقميص «النسور» بعد انتقاله من الوصل على سبيل الإعارة.

وفي الشوط الثاني، أعاد ميليفويفيتش النصر إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل من علامة الجزاء، لكن محاولات الفريقين لم تُثمر عن جديد، ليكتفي كل طرف بنقطة.

ويعد التعادل الثالث توالياً للنصر، والمباراة السادسة على التوالي التي يعجز فيها عن تحقيق الفوز، في وقت لم يستفد فيه خورفكان كثيراً من تقدمه، ليخرج اللقاء بنتيجة لا ترضي الطموحات.