مدرب أرسنال: فخور باللاعبين..فزنا على توتنهام بـ «المبادرة والجودة»



لندن (د ب أ)

أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن فخره بفوز فريقه الكبير على توتنهام هوتسبير، مشيراً إلى أن سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال طويلاً للغاية مع تبقي 10 مباريات على نهاية الموسم الحالي.

واستعاد أرسنال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الماضيتين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق انتصاراً مستحقاً على مضيفه وجاره اللدود توتنهام هوتسبير.

وفاز أرسنال 4/ 1 على ملعب توتنهام، ضمن منافسات المرحلة الـ27 للمسابقة العريقة، ليحسم ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن لمصلحته.

وصرح أرتيتا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة «أنا سعيد للغاية وفخور جدا بالطريقة التي تعاملنا بها مع اللقاء. المبادرة والجودة التي أظهرناها لنحقق الفوز بهذه الطريقة».

وأضاف المدرب الإسباني«هذه هي روعة كرة القدم. عندما نتذكر مباراتنا أمام وولفرهامبتون، فإننا نتساءل الآن كيف استطعنا تحقيق هذا الفوز؟ لقد كنت معهم يوميا وأعرف مدى رغبتهم في الانتصار».

وتحدث أرتيتا عن فيكتور جيوكيريس، حيث قال «كان أداؤه رائعا، في رأيي. كانت هناك لمحات من هذا المستوى كل أسبوع، لكن مكان أداؤه مذهلا حقا». وفيما يتعلق بإيبيريتشي إيزي، قال أرتيتا «كانت لديه تلك الثقة، وأنا سعيد جدا به. إنه يبذل قصارى جهده للتأقلم مع ما نريده منه».

واختتم مدرب أرسنال حديثه قائلاً «هذه هي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسنصل إلى المرحلة النهائية بالتأكيد. عشر مباريات في هذه البطولة تبدو طويلة بالفعل».

وارتفع رصيد أرسنال، الذي تعادل مع برينتفورد ووولفرهامبتون في المرحلتين الماضيتين للبطولة، التي يسعى للفوز بها منذ موسم 2003/ 2004، إلى 61 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل.