الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب أرسنال: فخور باللاعبين..فزنا على توتنهام بـ «المبادرة والجودة»

مدرب أرسنال: فخور باللاعبين..فزنا على توتنهام بـ «المبادرة والجودة»
23 فبراير 2026 00:14


لندن (د ب أ)
أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن فخره بفوز فريقه الكبير على توتنهام هوتسبير، مشيراً إلى أن سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال طويلاً للغاية مع تبقي 10 مباريات على نهاية الموسم الحالي.
واستعاد أرسنال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الماضيتين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق انتصاراً مستحقاً على مضيفه وجاره اللدود توتنهام هوتسبير.
وفاز أرسنال 4/ 1 على ملعب توتنهام، ضمن منافسات المرحلة الـ27 للمسابقة العريقة، ليحسم ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن لمصلحته.
وصرح أرتيتا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة «أنا سعيد للغاية وفخور جدا بالطريقة التي تعاملنا بها مع اللقاء. المبادرة والجودة التي أظهرناها لنحقق الفوز بهذه الطريقة».
وأضاف المدرب الإسباني«هذه هي روعة كرة القدم. عندما نتذكر مباراتنا أمام وولفرهامبتون، فإننا نتساءل الآن كيف استطعنا تحقيق هذا الفوز؟ لقد كنت معهم يوميا وأعرف مدى رغبتهم في الانتصار».
وتحدث أرتيتا عن فيكتور جيوكيريس، حيث قال «كان أداؤه رائعا، في رأيي. كانت هناك لمحات من هذا المستوى كل أسبوع، لكن مكان أداؤه مذهلا حقا». وفيما يتعلق بإيبيريتشي إيزي، قال أرتيتا «كانت لديه تلك الثقة، وأنا سعيد جدا به. إنه يبذل قصارى جهده للتأقلم مع ما نريده منه».
واختتم مدرب أرسنال حديثه قائلاً «هذه هي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسنصل إلى المرحلة النهائية بالتأكيد. عشر مباريات في هذه البطولة تبدو طويلة بالفعل».
وارتفع رصيد أرسنال، الذي تعادل مع برينتفورد ووولفرهامبتون في المرحلتين الماضيتين للبطولة، التي يسعى للفوز بها منذ موسم 2003/ 2004، إلى 61 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل.

أخبار ذات صلة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال يعود للانتصارات برباعية في شباك توتنهام
ليفربول يكسب نوتنجهام بصعوبة في الدوري الإنجليزي
أرتيتا
أرسنال
توتنهام
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
«ثلاثية» لخيول ياس و«عدي» يحلّق بماراثون العين
الرياضة
«ثلاثية» لخيول ياس و«عدي» يحلّق بماراثون العين
اليوم 11:59
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
الرياضة
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
اليوم 11:40
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 11:28
حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
سعود بن صقر يصدر قرارين بإنشاء وتشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في رأس الخيمة
اليوم 11:28
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©