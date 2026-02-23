استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي



القاهرة (د ب أ)

حرص جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، علي استقبال بعثة منتخب بلاده للمصارة الرومانية عقب مشاركتها في بطولة التصنيف العالمي التي أقيمت بكرواتيا.

وذكر المركز الإعلامي لوزارة الرياضة المصرية، أن جوهر نبيل استقبل بعثة المنتخب المصري للمصارعة الرومانية عقب مشاركتها المتميزة في بطولة التصنيف العالمي التي استضافتها كرواتيا خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري، بمشاركة نحو 500 مصارع من مختلف دول العالم، والتي أعقبها إقامة معسكر دولي خلال الفترة من 9 إلى 21 من الشهر نفسه في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وأشاد جوهر نبيل بالأداء المشرف للاعبي أبطال المنتخب، مؤكداً أن ما تحقق يعكس حجم الجهد المبذول من اللاعبين والجهاز الفني، ويؤكد أن المصارعة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو منصات التتويج في البطولات القارية والدولية.

وكان المصارع المصري مصطفى حسين قد توج بالميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة التصنيف العالمي بكرواتيا، بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل جورجيا بنتيجة 4 / 1، ليؤكد جاهزيته واستعداده للاستحقاقات المقبلة.