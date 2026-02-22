بطولة الشيخ منصور بن زايد تنطلق اليوم في مهرجان الشيخ زايد

معتز الشامي (أبوظبي)



تترقب الساحة الرياضية الانطلاقة الرسمية للبطولة الأكبر في الدولة، بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026، وذلك بحفل افتتاح كبير، يحتضنه مقر مهرجان الشيخ زايد اليوم عند التاسعة والنصف مساء، بحضور كبار الشخصيات والرياضيين والآلاف من الجماهير واللاعبين المشاركين، في النسخة الاستثنائية من البطولة الأكبر والأهم بالشهر الفضيل.

ويحمل الحفل المرتقب عنوان «من الجذور إلى السماء»، حيث يقدم مشاهد ولوحات فنية إبداعية، تجمع بين أصالة التراث وعراقة الرياضة والمنافسات الرياضية في المجتمع الإماراتي، وأعلنت اللجنة العليا المنظمة فتح أبواب حضور حفل الافتتاح الاستثنائي الذي يتضمن عرضاً لطائرات «الدرون» يعزز الرسائل التاريخية للرياضة الإماراتية، بالإضافة لعروض ألعاب نارية، وغيرها من الفقرات الاستثنائية للجميع.

كما لن تكون المفاجآت كلها مرتبطة بحفل الافتتاح فقط، بل أشارت اللجنة العليا المنظمة إلى تخصيص سحوبات استثنائية للجماهير الحاضرين، عبر شراء تذكرة الدخول إلى المهرجان التي تمنحهم كوبوناً مجانياً للمشاركة في السحوبات سواء على سيارة فخمة، أو هدايا قيمة لأجهزة إلكترونية حديثة والعديد من الجوائز الضخمة الأخرى التي ستكون في انتظار الجماهير والمشاركين على حد سواء.

وعلى الجانب الآخر، وفي مشهد يعكس النجاح الاستثنائي لبطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026 قبل انطلاقها، أعلنت اللجنة المنظمة اقتراب عدد المسجلين من 5000 رياضي في مختلف الألعاب، مؤكدة أن البطولة حققت أرقاماً قياسية غير مسبوقة قبل انطلاقها الرسمية.

وفي تطور لافت، أغلق باب التسجيل في منافسات كرة القدم بعد تسجيل 64 فريقاً من أصل 80 فريقاً تقدموا بطلبات للمشاركة، حيث اكتفت اللجنة المنظمة بقبول أول 64 فريقاً وفق مبدأ الأسبقية، في مؤشر واضح على الشعبية الجارفة التي تحظى بها البطولة الأكبر والأضخم في تاريخها.



16 لعبة

قررت اللجنة المنظمة إضافة لعبة الكريكيت، بعدما تلقت العديد من طلبات المشاركة من ممارسي اللعبة في مختلف إمارات الدولة، لتضم البطولة الآن 16 لعبة متنوعة، تشمل: كرة القدم، كرة السلة الثلاثية، كرة الطائرة الشاطئية، كرة الطائرة، شد الحبل، سباقات الجري، الدراجات الهوائية، الشطرنج، الجوجيتسو، الجودو، المواي تاي، البادل تنس، تنس الطاولة، كرة الريشة، المطارحة، إضافة إلى الكريكيت، بميزانية جوائز ضخمة تصل إلى 10 ملايين درهم.



هدايا للجماهير

خصصت اللجنة المنظمة مجموعة من الجوائز القيمة للجماهير والمشاركين، تتنوع بين سيارات فاخرة، تذاكر طيران إلى وجهات عالمية، قسائم مشتريات، باقات ترفيهية، إضافة إلى 150.000 درهم لأفضل تغطية إعلامية و50.000 درهم لأفضل صور جماهيرية على منصات التواصل الاجتماعي، ليصل إجمالي الجوائز للجمهور والمشاركين إلى 10 ملايين درهم.

ويفتح المهرجان أبوابه يومياً من 5:30 مساءً حتى 2:00 صباحاً طوال شهر رمضان المبارك، خلال فترة البطولة التي تمتد من 23 فبراير حتى 17 مارس 2026 (6 - 28 رمضان)، حيث تُعد كل تذكرة دخول قسيمة اشتراك تلقائية في السحوبات اليومية.