«ثلاثية» لخيول ياس و«عدي» يحلّق بماراثون العين



عصام السيد (العين)

حقّقت خيول ياس للسباقات، «ثلاثية لافتة» عبر الجواد «قنديل آي دبليو»، والفرس «نوسين آي دبليو» والمهر «أمير»، فيما لمع بريق المدرب إبراهيم الحضرمي برباعية غير مسبوقة، وحلّق «عدي» لمحمد أحمد العبري، بالجولة الثانية لماراثون العين، في السباقات التي أقيمت أمس الأحد ضمن فعاليات الحفل العاشر لمضمار نادي العين للفروسية والرماية، والذي تألف من 10 أشواط بمشاركة 142 من الخيول العربية الأصيلة، وبلغت قيمة إجمالي الجوائز المرصودة للحفل 575 ألف درهم.

وافتتح «قنديل آي دبليو» انتصارات ياس للسباقات بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوزا بالمركز الأول في الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق، من إنتاج الإمارات لمسافة 1600 متر وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

ومنحت الفرس «نوسين آي دبليو» الثنائية لخيول ياس والفارس راي داوسون، والسوبر هاتريك للمدرب إبراهيم الحضرمي، حيت خطفت صدارة الشوط السابع (ب) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق مهرات، وأفراس فقط لمسافة 1400 متر، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

وأضاف المهر «أمير» الفوز الثالث لخيول ياس للسباقات، والثنائية للمدرب ماجد الجهوري، والفارس سيلفستر دي سوزا، حين فرض سيطرته على مجريات الشوط التاسع (ب) للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-70) للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

وشهدت الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (65+) من عمر 5 سنوات فما فوق في الشوط العاشر لمسافة 4100 متر، وقيمة جائزته 110 آلاف درهم، تنافساً مثيراً قبل أن يحسم «عدي» بإشراف محمد المحروقي، وقيادة آدم البلوشي نتيجة السباق لمصلحته، بعد فوزه بالجولة الأولى لمسافة 3200 متر في شهر يناير المنصرم.

وفاز المهر «سيمون» لحمد عبد الرحمن كايد، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون بالشوط الأول (أ) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

ونال «سالم نور جراين» ملك لوكال كرييتر للسباقات، بإشراف دووج واتسون، وقيادة كيرين شومارك، جائزة الشوط الثاني (ب) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

وخطف الجواد «مثابر» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي «ثنائية»، وقيادة عبدالعزيز البلوشي، فوزاً صعباً في الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة «شروط» من عمر 5 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، وقيمة جائزته 85 ألف درهم.

وسطرت الفرس «إتش إم شامخة» لإسطبلات ليوا بإشراف سعيد الشامسي، وقيادة قيس البوسعيدي، فوزاً قوياً بالشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-85) من عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

وقدمت المهرة «آي آر شهد» لعرار الظاهري، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، عرضاً رائعاً حققت به الفوز بالشوط السادس (أ) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق مهرات وأفراس فقط لمسافة 1400 متر وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

وحصدت الفرس «إيزي لاب» لمحمد سالم العفريت، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة سيف البلوشي، المركز الأول في الشوط الثامن (أ) للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-70) للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

توّج الفائزين سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي فاروق مدير الفروسية بمضمار العين، وشهد السباق جمهورٌ غفير من محبي السباقات في أمسية رمضانية رائعة.