ألكاراز يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على صدارته لتصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم، برصيد 13550 نقطة، متفوّقاً على الإيطالي يانيك سينر، واستطاع ألكاراز أن يُتوّج بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس، بعدما تغلّب على الفرنسي الفرنسي آرثر فيس.

ولم يطرأ أيُّ تغيير على خماسي القمة، حيث استمر الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثالث والألماني ألكسندر زفيريف رابعاً والإيطالي لورينزو موسيتي في المركز الخامس. وحافظ الأسترالي أليكس دي ميناور على المركز السادس، وهو أفضل تصنيف في مسيرته.

وتقدم الأميركي تايلور فريتز للمركز السابع، بعدما وصل لدور الثمانية ببطولة ديلراي بيتش. وتراجع الكندي فيليكس أوجر الياسيم للمركز الثامن، وحافظ الأميركي بن شيلتون على المركز التاسع عالمياً، فيما أكمل الكازاخي ألكسندر بوبليك قائمة العشرة الأوائل.

وصعد الأرجنتيني توماس إتشيفيري 18 مركزاً في التصنيف العالمي للرابطة ليحتل المركز الـ33، ليعود لقائمة أفضل 40 لاعباً للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، وذلك بعد تتويجه ببطولة ريو.

كما صعد الأميركي سيباستيان كوردا 10 مراكز ليحتل المركز الـ40 بعدما تُوّج بلقب بطولة ديلراي بيتش.

وقفز التشيلي أليخاندرو تابيلو 26 مركزاً ليتواجد في المركز الـ42، بعدما وصل لقبل نهائي بطولة ريو.