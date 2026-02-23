الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ألكاراز يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

ألكاراز يحافظ على صدارة التصنيف العالمي
23 فبراير 2026 13:00


برلين (د ب أ)
حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على صدارته لتصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم، برصيد 13550 نقطة، متفوّقاً على الإيطالي يانيك سينر، واستطاع ألكاراز أن يُتوّج بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس، بعدما تغلّب على الفرنسي الفرنسي آرثر فيس.
ولم يطرأ أيُّ تغيير على خماسي القمة، حيث استمر الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثالث والألماني ألكسندر زفيريف رابعاً والإيطالي لورينزو موسيتي في المركز الخامس. وحافظ الأسترالي أليكس دي ميناور على المركز السادس، وهو أفضل تصنيف في مسيرته.
وتقدم الأميركي تايلور فريتز للمركز السابع، بعدما وصل لدور الثمانية ببطولة ديلراي بيتش. وتراجع الكندي فيليكس أوجر الياسيم للمركز الثامن، وحافظ الأميركي بن شيلتون على المركز التاسع عالمياً، فيما أكمل الكازاخي ألكسندر بوبليك قائمة العشرة الأوائل.
وصعد الأرجنتيني توماس إتشيفيري 18 مركزاً في التصنيف العالمي للرابطة ليحتل المركز الـ33، ليعود لقائمة أفضل 40 لاعباً للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، وذلك بعد تتويجه ببطولة ريو.
كما صعد الأميركي سيباستيان كوردا 10 مراكز ليحتل المركز الـ40 بعدما تُوّج بلقب بطولة ديلراي بيتش.
وقفز التشيلي أليخاندرو تابيلو 26 مركزاً ليتواجد في المركز الـ42، بعدما وصل لقبل نهائي بطولة ريو.

أخبار ذات صلة
الكندي أوجيه ألياسيم إلى ثمن النهائي بطولة دبي للتنس
نجوم العالم يؤكدون قوة المنافسة في النسخة الـ34 لبطولة دبي للتنس
كارلوس ألكاراز
التنس
تصنيف لاعبي التنس
ديوكوفيتش
آخر الأخبار
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا
اليوم 20:02
نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم
الرياضة
نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم
اليوم 20:00
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
الرياضة
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
اليوم 19:30
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
الرياضة
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
اليوم 19:00
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
الرياضة
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
اليوم 17:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©