سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات

(د ب أ)

حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات بفارق كبير عن أقرب ملاحقاتها البولندية إيجا شفيونتيك وذلك في التصنيف الصادر اليوم الاثنين.

وتصدرت سابالينكا قمة التصنيف برصيد 10675، بفارق 3078 نقطة أمام شفيونتيك صاحبة المركز الثاني.

وتواجه شفيونتيك منافسة شرسة للحفاظ على المركز الثاني حيث تفصلها 335 نقطة عن الكازاخية يلينا ريباكينا صاحبة المركز الثالث في التصنيف. وحافظت الأميركية كوكو جوف على المركز الرابع وهو نفس الامر مع مواطنتيها جيسيكا بيجولا وأماندا أنيسيموفا، حيث حافظتا على المركزين الخامس والسادس. وتمكّنت الإيطالية جاسمين باوليني من التقدم خطوة، حيث تواجدت في المركز السابع برصيد 4047 نقطة، بفارق 46 نقطة على الروسية ميرا أندريفا التي تراجعت للمركز الثامن.

وحافظت الأوكرانية يلينا سفيتولينا والكندية فيكتوريا مبوكو على المركزين التاسع والعاشر على الترتيب. وكان أبرز صعود في التصنيف خلال هذا الأسبوع هو تقدم الفلبينية ألكس إيلا التي قفزت 16 مركزاً دفعة واحدة لتحتل المركز الـ31، فيما كان أكثر تراجع للاعبة في التصنيف من نصيب الأميركية أليسيا باركس، حيث تراجعت 18 مركزاً لتحتل المركز الـ95.