عمر آل علي.. الأكثر احتساباً لركلات الجزاء في دوري المحترفين



عمرو عبيد (القاهرة)

قفز مؤشر احتساب ركلات الجزاء في دوري أدنوك للمُحترفين، ليبلغ أقصى معدلاته في الجولة الـ17، حيث احتسب الحُكام 6 ركلات خلالها، تم تسجيلها كلها، وهو العدد الأكبر في أي جولة منذ انطلاق الموسم الحالي، إذ لم يتجاوز العدد 5 ركلات في الجولتين، الثامنة والـ15، وهما التاليتان في القائمة، بينما احتسبت 4 ركلات في ثلاث جولات سابقة، هي الأولى والثالثة والـ12.

وبلغ العدد الإجمالي الحالي، 51 ركلة جزاء، تم احتسابها خلال 116 مباراة، لتُحافظ على معدلاتها الثابتة خلال 5 مواسم، بمتوسط يبلغ نحو 0.44 كل مباراة، وهو ما يتطابق مع حصاد نُسخة 2021-2022، ويزيد قليلاً على نظيريه في 2022-2023 و2024-2025، بينما يقل بفارق 0.01 فقط عن موسم 2023-2024.

الحَكم الإماراتي عمر محمد آل علي، يتصدّر هذا المشهد مُنفرداً، بعدما احتسب العدد الأكبر من ركلات الجزاء في دورينا، حتى الآن، بإجمالي 8 ركلات، يليه «الثُنائي» يحيى الملا ومحمد الهرمودي، بواقع 7 ركلات لكل منهما، ثم يظهر عادل النقبي رابعاً في القائمة، باحتسابه 4 ركلات، في حين كان الصيني ما نينج، الحَكم الأجنبي الوحيد، الذي ظهر ضمن «توب 5» فيما يتعلق باحتساب ركلات الجزاء.

24 حكماً احتسبوا تلك الركلات الـ51، بينهم سهيل عبدالله وناصر العلي، اللذين تساويا مع الأرجنتيني فاكوندو تيلو، في احتساب ركلتي جزاء بواسطة كل منهم، بينما قام 16 حكماً باحتساب 16 ركلة جزاء، بواقع ركلة واحدة لكل حكم، بينها 11 للأجانب، مقابل 5 للمواطنين، وهم بدر بوجمهور، أحمد سالم خلفان، سلطان محمد صالح، سبت عبيد وزايد النعيمي.

والجدير بالذكر، أن حُكاماً ظهروا في تلك القائمة بكل قوة خلال الموسم الماضي، اختفوا من المشهد أو احتسبوا عدداً قليلاً من ركلات الجزاء في الموسم الحالي، لعل أبرزهم نواف الزيودي، الذي كان متصدراً لقائمة العام السابق، بـ8 ركلات جزاء، في حين أنه لم يحتسب أي ركلة في النُسخة الجارية، وهو ما تكرر مع سيف المصعبي، صاحب 4 ركلات سابقة، ولا يظهر في القائمة الحالية على الإطلاق، وكذلك روضة المنصوري التي احتسبت ركلتي جزاء في الموسم الماضي، مقابل عدم احتسابها أي ركلة حالياً.

المثير أن مباراة واحدة وضعت الحكم عمر آل علي، فوق قمة الأكثر احتساباً لركلات الجزاء، بعدما احتسب 4 منها دُفعة واحدة خلال مواجهة خورفكان والظفرة في الجولة الـ15، بواقع 2 لكل فريق، في حين كان بني ياس أبرز ضحايا قرارات يحيى الملا الحاسمة، حيث احتسب 3 ركلات جزاء ضد لاعبيه في 3 مباريات مختلفة، أما محمد الهرمودي، فاحتسب 3 ركلات ضد لاعبي خورفكان، خلال مباراتين.

وعلى صعيد الحُكام الأجانب، فقد احتسب ما نينج ركلتي جزاء في مباراة واحدة، جمعت الوحدة والنصر في الجولة السابعة، بواقع ركلة واحدة لكل فريق، ثم عاد في التاسعة ليحتسب ركلة جزاء لمصلحة الوصل أمام شباب الأهلي، والطريف أن الركلتين اللتين احتسبهما الأرجنتيني فاكوندو تيلو، جاءتا على حساب حارسي مرمى عجمان والظفرة، أمام العين والشارقة، في مباراتين مختلفتين، على الترتيب.