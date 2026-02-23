كلباء يعود إلى نغمة الانتصارات ويمنح الشمري فوزه الأول



فيصل النقبي (كلباء)

عاد فريق كلباء إلى نغمة الفوز بعد خمس جولات صعبة لم يحقق خلالها سوى نقطة وحيدة فقط، بعدما خسر أربع مواجهات متتالية في الجولات الماضية، قبل أن يستعيد توازنه في هذه الجولة بانتصار مهم على حساب دبا، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ويرضي جماهيره التي انتظرت طويلاً عودة الفريق إلى سكة الانتصارات.

وجاء الفوز ليضع حداً لسلسلة النتائج السلبية التي أثرت على مسيرة «النمور»، حيث ظهر الفريق بصورة أكثر انضباطاً وتركيزاً داخل أرضية الملعب، مع روح قتالية واضحة ورغبة كبيرة في تعويض الإخفاقات السابقة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأداء والنتيجة.

ويُعد هذا الانتصار الأول للمدرب العراقي غازي الشمري في مباراته الثانية على رأس القيادة الفنية للفريق، بعدما تسلم المهمة في توقيت صعب، ليمنح كلباء دفعة معنوية قوية مع بداية مشواره، ويؤكد أن الفريق قادر على تصحيح المسار واستعادة توازنه خلال المرحلة المقبلة من عمر المسابقة.