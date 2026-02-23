الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

افتتاح بطولة اليوبيل البرونزي الرمضانية في خورفكان

افتتاح بطولة اليوبيل البرونزي الرمضانية في خورفكان
23 فبراير 2026 15:30

 
فيصل النقبي (خورفكان)

افتُتحت مساء أمس بطولة الصبيحية الرمضانية لكرة القدم بمسمى «اليوبيل البرونزي» احتفالاً بمرور عشر سنوات على انطلاقتها، وسط بحضور الدكتور محمد المُر النقبي رئيس المجلس البلدي في خورفكان، وسلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بخورفكان، إلى جانب المهندس علي مخلوف النقبي الراعي الرسمي للبطولة.
وجاء حفل الافتتاح في أجواء رمضانية مفعمة بالحيوية والتفاعل الجماهيري، حيث عبّر الحضور عن اعتزازهم باستمرارية البطولة لعقد كامل، لتؤكد مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في المنطقة، وجسراً يجمع بين الأجيال في أجواء من التنافس الشريف.
وتضمّن الحفل فقرة تكريم خاصة لقدامى اللاعبين في منطقة زبارة، تقديراً لإسهاماتهم في خدمة الرياضة المحلية، أعقبها إقامة مباراة استعراضية أعادت للأذهان ذكريات الزمن الجميل، وسط تصفيق وتفاعل كبير من الجماهير.
ومن المقرر أن تستمر منافسات البطولة حتى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث تتواصل المباريات يومياً وسط حضور جماهيري لافت، في تأكيد جديد على نجاح البطولة في تعزيز الروابط الاجتماعية وترسيخ القيم الرياضية في المجتمع.

الدورات الرمضانية
خورفكان
المجلس البلدي
كرة القدم
