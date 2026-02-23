«الريشة الطائرة» يجهّز ريان ملهان لـ «أولمبياد الشباب»



علي معالي (أبوظبي)

يعكف اتحاد الريشة الطائرة على تجهيز اللاعب الشاب ريان ملهان (15 عاماً)، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالعاصمة السنغالية داكار، المقرر لها الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026، وأظهر ريان موهبته الكبيرة مع اللعبة من خلال نجاحه مؤخراً في كتابة فصل جديد من التألق، بعدما تصدّر التصنيف الدولي لفئة الشباب تحت 19 عاماً، الصادر عن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، بعد الفوز بلقب بطولة المجر الدولية للشباب، وسبق لريان ملهان أن أحرز الميدالية البرونزية في بطولة الألعاب الآسيوية للشباب 2025، كما تُوِّج بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا تحت 15 عاماً في 2024، ليؤكد حضوره القوي بين نخبة لاعبي القارة في فئته العمرية.

وقال ريان لـ «الاتحاد» إنه يتدرب 7 ساعات يومياً من أجل الوصول إلى أفضل المستويات، وأضاف: «أجد الاهتمام الكبير من اتحاد اللعبة برئاسة نورة الجسمي، وكان للتكريم الأخير بعد الفوز ببطولة المجر واعتلاء الترتيب العالمي الأثر الإيجابي الكبير في نفسي، مما يدفعني إلى المزيد من الجهد في التدريبات والمشاركات الخارجية».

وأضاف: «أمامي هدف واضح ومحدّد، وهو الصعود لمنصة التتويج في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تُقام لأول مرة في أفريقيا، ولهذا الحدث الكبير، أهمية خاصة عندي من أجل جلب ميدالية أولمبية، قبل أن أستعدَّ بشكل أقوى لدورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية».

من جانبها قالت نورة الجسمي: «بعد الطفرة الكبيرة التي حدثت مؤخراً والفوز بميداليتين ذهبية وبرونزية، في كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق، والتي جرت في خورفكان، أصبح التركيز حالياً على ألعاب الشباب في داكار، ويعكس هذا التفوق ثمرة الجهود المتكاملة التي تبذلها لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، خاصة بعد إطلاق مسار البطل الرياضي أواخر العام الماضي، والذي يُعد إطاراً وطنياً متكاملاً لاكتشاف ورعاية وصقل المواهب الرياضية وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تلعب لجنة الإمارات لرياضة النخبة والأداء العالي دوراً محورياً في دعم مسيرة اللاعب، من خلال توفير بيئة تدريبية احترافية تشمل الدعم الفني وبرامج اللياقة البدنية المتخصصة، وذلك عبر مركز الريشة الطائرة للتميز».

وقالت نورة الجسمي: «النتائج التي يحققها اللاعب ريان تعكس التطور المتسارع لرياضة الريشة الطائرة في الدولة، ويمثّل هذا اللاعب نموذجاً للاعب الإماراتي الطموح، وما يحققه هو ثمرة تخطيط طويل الأمد وتكامل الجهود بين الاتحاد واللجان المختصة».