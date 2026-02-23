الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
جارفيس يتقدم إلى المركز الرابع في «السباق إلى دبي»

جارفيس يتقدم إلى المركز الرابع في «السباق إلى دبي»
23 فبراير 2026 16:30


دبي (الاتحاد)
حصد الجنوب أفريقي كايسي جارفيس، لقبه الشخصي الأول في جولة دي بي ورلد للجولف، بفوزه في بطولة ماجيكال كينيا المفتوحة، ليتقدم إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، ويعزّز من فرصته للتأهل إلى نهائيات الموسم التي تقام في دولة الإمارات بأبوظبي ودبي على التوالي في نوفمبر المقبل.
وشهدت المنافسات التي أقيمت في نادي كارين كاونتري كلوب، في العاصمة الكينية نيروبي، توقُّف اللعب أكثر من مرة في الجولة الرابعة والختامية بسبب الأجواء الماطرة التي صاحبها «البرق»، وذلك حرصاً على سلامة اللاعبين.
وجاء توقف المنافسات الأبرز قبل حفرتين من نهاية المنافسات، عندما كان كايسي جارفيس يتقدم بفارق ضربة واحدة على ديفيس براينت، وبعد استئناف اللعب حسم الجنوب أفريقي الأمور لصالحه، محققاً 25 ضربة تحت المعدل، بفارق ثلاث ضربات عن وصيفه الأميركي.
وكسب جارفيس بفضل هذا الانتصار 585 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 890 نقطة وضعته في المركز الرابع في تصنيف «السباق إلى دبي».
وعبّر اللاعب ذو الـ 22 عاماً، عن سعادته بهذا الفوز، عقب تسلمه الكأس المُصمَّم على شكل حيوان «الكركدن»، وقال: «إنه أمر مذهل، لم يسبق لي الفوز أمام والدي من قبل، لطالما تمنيت الفوز أمامه، وأخيراً تحقق ذلك وهو هنا، لا أستطيع وصف مشاعري. كنت متوتراً للغاية، لذا نعم، إنه شعور رائع». 
وأضاف: «لا توجد كلمات كثيرة تصف هذا الشعور، أتمنى لو كانت والدتي هنا أيضاً، لكنها في بريطانيا. إنه لأمر لا يُصدق، لقد كان والدي بجانبي في السراء والضراء». 
وتُعدُّ هذه البطولة العاشرة في روزنامة جولة دي بي ورلد هذا الموسم، وهي إحدى بطولات «السلسلة الدولية» التي تضم 7 بطولات تقام في 5 دول مختلفة في قارتين، حيث انطلقت في دولة الإمارات، وشهدت إقامة بطولات في البحرين وقطر أيضاً، على أن تُختتم في جنوب أفريقيا.
وبحسب روزنامة الموسم الجديد لـ«السباق إلى دبي»، تقام 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم، على أن تقام التصفيات الختامية في دولة الإمارات العربية، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.

