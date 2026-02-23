ديربي إماراتي بحريني يشعل «تحدي البادل» في ند الشبا

دبي (الاتحاد)



تتجه أنظار عشاق البادل ليلة الغد نحو مجمع ند الشبا الرياضي، لمتابعة بطولة ند الشبا لمنتخبات البادل التي تضم 8 منتخبات هي: الإمارات، السعودية، الكويت، المغرب، مصر، البحرين، إيران، ولبنان، وتقام ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية».

وتشهد منافسات الغد «ديربي» خليجي مرتقب يجمع منتخب الإمارات مع شقيقه البحريني، في مواجهة تحبس الأنفاس ضمن دور المجموعات، كما تقام مواجهات مرتقبة أخرى، حيث يصطدم المنتخب السعودي بنظيره الإيراني، فيما يواجه المنتخب المصري نظيره اللبناني، ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الكويتي. وتستمر الإثارة بعد غد بمواجهات تجمع الإمارات مع مصر، وإيران مع الكويت، والبحرين مع لبنان، والمغرب مع السعودية، مما يمهد الطريق لمنافسات لا تقبل القسمة على اثنين.

واقيم ضمن منافسات البطولة سباق الدراجات الهوائية، حيث شهدت فئة الرجال المفتوحة منافسة قوية حسمها الهولندي كوين فيرملت فورت الذي انتزع اللقب بصعوبة محققاً المركز الأول بزمن قدره (01:29:05) ساعة، بفارق أجزاء من الثانية عن البطل الإماراتي أحمد المنصوري وصيفاً بنفس التوقيت، وجاء الروسي كيريل ميلر ثالثاً بذات الزمن، ليحسم خط النهاية الفوارق في واحدة من أقوى سباقات دورة ند الشبا الرياضية عكس التقارب والندية بين المتسابقين.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين، فرضت الجزائر هيمنتها عبر عبد القادر رحماني الذي نال المركز الأول، متقدماً على مواطنه نور الدين حوشين، بينما جاء الإماراتي نادر بن هندي ثالثاً، وعلى صعيد الفرق، انتزع فريق «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي» الصدارة، تلاه فريق «وايت ستار» ثانياً، ثم «نادي أبوظبي للدراجات» ثالثاً.

سجل أبطال أصحاب الهمم أرقاماً مميزة في فئة دراجات الطريق، حيث توج عبدالله سالم البلوشي بالمركز الأول، وجاء ذياب المهيري ثانياً، فيما حل أحمد البدواوي ثالثاً، أما في فئة دراجات اليد، فقد اعتلى حسين مراد المازم منصة التتويج بالمركز الأول، وجاء العُماني سامي السليمي ثانياً، بينما نال أحمد محمد النعيمي المركز الثالث.

من ناحية أخرى، تصدر الرياضيون الروس منافسات اليوم الثالث من بطولة تحدي الموانع لمسافة 400 متر، وفاز الروسي نيكيتا خايدوكوف بالمركز الأول بزمن (00:03:05)، تلاه مواطنه سام كوكوتليف بزمن (00:03:35)، وجاء رسلان بوشكاريف ثالثاً بالزمن نفسه، وستكون نتائج اليوم (الثلاثاء 24 فبراير) هي نقطة الحسم في منافسات البطولة بعد إنهاء جميع المتسابقين الموانع في أسرع زمن.

وتتواصل فعاليات دورة ند الشبا الرياضية بإقامة منافسات الجوجيتسو في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي يوم الغد لفئات الناشئين والشباب، حيث تبدأ النزالات في الساعة التاسعة مساءً. فيما تقام غدا منافسات فئة الكبار بالموقع ذاته.

وتستمر وتيرة الإثارة مع انطلاق بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة اليوم بنادي دبي لأصحاب الهمم، فيما يقام سباق الجري يوم 27 فبراير، كما تتواصل منافسات بطولة كرة السلة 3×3 على أن يقام النهائي يوم 3 مارس.