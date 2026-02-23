نخبة لاعبي الجوجيتسو تتنافس في بطولة ند الشبا الرياضية



دبي (الاتحاد)



تنطلق غداً في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي منافسات الجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، بمشاركة نخبة من لاعبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتقام البطولة على مدار يومين، وتشكّل محطة تنافسية مهمة في أجندة الموسم المحلي، في ظل ما تشهده من مستويات فنية متقدمة تعكس اتساع قاعدة الممارسين لرياضة الجوجيتسو وقوة المنافسة المحلية.

ويخوض المشاركون النزالات ضمن ثلاث فئات عمرية تشمل الكبار (18 سنة فأكثر)، والشباب (16–17 سنة)، والناشئين (14–15 سنة). وتنطلق منافسات الغد بنزالات فئتي الناشئين والشباب، فيما يشهد يوم بعد غدٍ نزالات فئة الكبار، بمشاركة نخبة اللاعبين على الساحة المحلية.

وأكد عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو، أن بطولة ند الشبا للجوجيتسو تحظى بأهمية خاصة ضمن أجندة الموسم، لكونها تقام في توقيت حيوي يتيح للاعبين الحفاظ على جاهزيتهم التنافسية ولياقتهم البدنية خلال الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن مشاركة نخبة لاعبي الأحزمة المتقدمة، بمن فيهم حملة الحزام الأسود، تضفي مستوى فنياً مرتفعاً ينعكس إيجاباً على استعدادات اللاعبين للاستحقاقات الخارجية المقبلة. وأضاف أن البطولة تنسجم مع مستهدفات عام الأسرة، حيث تشكّل المنافسات الرمضانية مساحة تجمع اللاعبين وعائلاتهم حول تجربة رياضية مشتركة.