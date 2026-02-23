الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أحمد عدلي يتوج بطلاً لكأس «الوفاء لزايد» للشطرنج 2026

أحمد عدلي يتوج بطلاً لكأس «الوفاء لزايد» للشطرنج 2026
23 فبراير 2026 18:45


دبي (وام)
حافظ الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي على لقب النسخة الـ22 من بطولة الوفاء لزايد الشطرنجية لعام 2026، التي اختتمت أمس في نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة يمثلون 23 دولة، وذلك عقب ختام الجولة التاسعة.
وشهدت البطولة، مشاركة 7 أساتذة دوليين كبار، يتقدمهم الأميركي فلاديمير أكوبيان، متحدي بطل العالم عام 2000، إلى جانب حامل لقب بطل العالم للشباب أحمد عدلي، والمولدوفي فيوريل وديسكو، والإسباني والتر أرينسيبيا، وثلاثة من الأساتذة الكبار من إيران هم داشيفار بارديا وأشغر جولدشا وداريني بوريا، إضافة إلى عدد من الأساتذة الدوليين وأساتذة الاتحاد الدولي.
وحسم عدلي، حامل لقب نسخة عام 2025، اللقب بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط إثر فوزه في الجولة الختامية على الإيراني أشغر جولدشا، ليؤكد تفوقه ويحافظ على صدارة الترتيب.
وجاء الإيراني داشيفار بارديا في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة متساوياً مع الفلبيني أوليفر كارمانيج، فيما حل أكوبيان رابعاً برصيد 7 نقاط.
وفي الجوائز الخاصة، نال أستاذ الاتحاد الدولي عبد الرحمن محمد الطاهر جائزة أفضل لاعب إماراتي، بينما فازت الأستاذة الدولية وافية درويش المعمري بجائزة أفضل لاعبة إماراتية.
وعلى مستوى فئة تحت 14 سنة للإماراتيين، تصدر خالد محمد وعالية سعود مرزوق الترتيب، تلاهما ذياب الهرمودي وشما عبيد المري.

بطولة الوفاء لزايد الشطرنجية
الشطرنج
نادي دبي للشطرنج والثقافة
نادي دبي للشطرنج
