20 مشاركاً في دورة حكام الشطرنج للمستجدين

23 فبراير 2026 19:00

 
الشارقة (الاتحاد)
انطلقت أمس فعاليات دورة الحكام للمستجدين، التي ينظمها الجهاز الفني في اتحاد الإمارات للشطرنج، بالتعاون مع أكاديمية اللجنة الأولمبية الإماراتية، ضمن خطة شاملة لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية.
ويشارك في الدورة 20 متدرباً من مختلف إمارات الدولة، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الحكام المواطنين، ورفع كفاءتهم الفنية، وتأهيلهم لإدارة البطولات المحلية والدولية وفق أحدث اللوائح المعتمدة.
ويحاضر في الدورة المحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم، مستشار لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للشطرنج، حيث يقدم برنامجاً علمياً وعملياً يتناول قوانين اللعبة، وآليات إدارة البطولات، والجوانب التنظيمية والتحكيمية الحديثة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة الاستحقاقات المقبلة.
وتستمر الدورة لمدة أربعة أيام بنظام «الأونلاين» عن بُعد، بما يعكس حرص الاتحاد على تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور الإمارات على الساحة الدولية في رياضة الشطرنج.
وأكد الدكتور سلطان الطاهر، رئيس الجهاز الفني في الاتحاد، أن تنظيم الدورة يأتي ضمن استراتيجية إعداد جيل جديد من الحكام المؤهلين وفق أعلى المعايير الدولية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب جاهزية كاملة على المستويين الفني والتنظيمي، في ظل استضافة الإمارات لبطولة أولمبياد الشطرنج 2028.
وقال: «نعمل على بناء منظومة تحكيمية قوية ترتكز على التأهيل العلمي والخبرة العملية، لأن الحكم عنصر أساسي في نجاح أي بطولة، وإعداد كوادر وطنية قادرة على إدارة المنافسات الدولية بكفاءة هو استثمار حقيقي في مستقبل الشطرنج الإماراتي».
من جانبه، وجّه مهدي عبدالرحيم الشكر إلى أكاديمية اللجنة الأولمبية الإماراتية على تعاونها المثمر في تنظيم الدورة، مؤكداً أن هذا التكامل المؤسسي يسهم في إنجاح البرامج التأهيلية، ويعزز جودة المخرجات الفنية، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

 

