الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرقام قياسية للدراج ديل تورو بعد تتويجه بلقب طواف الإمارات

أرقام قياسية للدراج ديل تورو بعد تتويجه بلقب طواف الإمارات
23 فبراير 2026 21:48

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للدراجات» ينظّم السباق الختامي لسلسلة «فالكون ضمان» مارس المقبل
ديربي إماراتي بحريني يشعل «تحدي البادل» في ند الشبا


حقق المكسيكي الشاب ديل تورو دراج فريق الإمارات «اكس ار جي» العديد من الأرقام القياسية عقب تتويجه أمس بلقب النسخة الثامنة من طواف الإمارات والذي أسدل الستار عليه بعد منافسات قوية امتدت على مدار 7 أيام.
واستطاع ديل تورو «22 عاماً» أن يصبح أصغر دراج يتوج بلقب الطواف على مدار تاريخه، ليهدي الفريق إنجازاً عالمياً جديداً.
وبحسب الموقع الرسمي لفريق الإمارات «اكس ار جي»، تمكن الدراج الصاعد من تحقيق إنجاز لافت في مسيرته المتصاعدة بعد تحقيقه أكبر انتصار في الترتيب العام بمسيرته حتى الآن.
وكان لافتاً أيضاً أن اللقب الرابع للطواف لفريق الإمارات «اكس ار جي»، كان من نصيب الدراج الشاب، بعد أن سيطر السلوفيني تادي بوجاتشار على هذا اللقب في 3 نسخ سابقة.
وطبقاً لتنصيف الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، يتواجد ديل تورو في المركز الثالث لتصنيف الاتحاد بمجموع 5544 نقطة، إذ يتصدر التصنيف السلوفيني تادي بوجاتشار زميله بالفريق، في حين يأتي الدراج فينجارد هانسن ثانيا قائد فريق فيسما ليس أبايك.
وعلق موقع برو سايكلينج على فوز ديل تورو قائلاً: الدراج الشاب قد يصبح أكبر إنجازا من تادي بوجاتشار.. هذا رأي أحد منافسيه عقب السباق.. لا حاجة لرؤية المزيد من أجل الاقتناع بموهبة النجم المكسيكي الشاب.
وقال موقع «سايكلنج نيوز» المتخصص في رياضة الدراجات، إن الدراج المكسيكي الشاب ديل تورو استطاع أن يخطف لقب الطواف بعد منافسة قوية أمام العديد من المنافسين الأقوياء أصحاب الأسماء الكبيرة.

الدراجات
الدراجات الهوائية
فريق الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
طواف الإمارات
آخر الأخبار
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا
اليوم 20:02
نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم
الرياضة
نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم
اليوم 20:00
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
الرياضة
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
اليوم 19:30
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
الرياضة
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
اليوم 19:00
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
الرياضة
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
اليوم 17:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©