أرقام قياسية للدراج ديل تورو بعد تتويجه بلقب طواف الإمارات



أبوظبي (وام)



حقق المكسيكي الشاب ديل تورو دراج فريق الإمارات «اكس ار جي» العديد من الأرقام القياسية عقب تتويجه أمس بلقب النسخة الثامنة من طواف الإمارات والذي أسدل الستار عليه بعد منافسات قوية امتدت على مدار 7 أيام.

واستطاع ديل تورو «22 عاماً» أن يصبح أصغر دراج يتوج بلقب الطواف على مدار تاريخه، ليهدي الفريق إنجازاً عالمياً جديداً.

وبحسب الموقع الرسمي لفريق الإمارات «اكس ار جي»، تمكن الدراج الصاعد من تحقيق إنجاز لافت في مسيرته المتصاعدة بعد تحقيقه أكبر انتصار في الترتيب العام بمسيرته حتى الآن.

وكان لافتاً أيضاً أن اللقب الرابع للطواف لفريق الإمارات «اكس ار جي»، كان من نصيب الدراج الشاب، بعد أن سيطر السلوفيني تادي بوجاتشار على هذا اللقب في 3 نسخ سابقة.

وطبقاً لتنصيف الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، يتواجد ديل تورو في المركز الثالث لتصنيف الاتحاد بمجموع 5544 نقطة، إذ يتصدر التصنيف السلوفيني تادي بوجاتشار زميله بالفريق، في حين يأتي الدراج فينجارد هانسن ثانيا قائد فريق فيسما ليس أبايك.

وعلق موقع برو سايكلينج على فوز ديل تورو قائلاً: الدراج الشاب قد يصبح أكبر إنجازا من تادي بوجاتشار.. هذا رأي أحد منافسيه عقب السباق.. لا حاجة لرؤية المزيد من أجل الاقتناع بموهبة النجم المكسيكي الشاب.

وقال موقع «سايكلنج نيوز» المتخصص في رياضة الدراجات، إن الدراج المكسيكي الشاب ديل تورو استطاع أن يخطف لقب الطواف بعد منافسة قوية أمام العديد من المنافسين الأقوياء أصحاب الأسماء الكبيرة.