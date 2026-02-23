الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
قرعة البطولة العربية لكرة القدم المصغرة 7 مارس بدبي

قرعة البطولة العربية لكرة القدم المصغرة 7 مارس بدبي
23 فبراير 2026 21:57


الفجيرة (وام)
استعرضت اللجنة المنظمة المحلية للبطولة العربية لمنتخبات كرة القدم المصغرة، الترتيبات الجارية لإقامة الحدث في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، خلال الفترة من 4 إلى 10 أبريل المقبل، وإجراء القرعة، ووصول المنتخبات واللجان المنظمة.
واعتمدت اللجنة في اجتماعها الأول، أمس، برئاسة عبدالله حسن الدرمكي، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع، إجراء القرعة يوم 7 مارس المقبل بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، وخطة الترويج وبرامج اللجان الإعلامية، واللوجستية، والعلاقات العامة، بالتعاون مع الاتحاد العربي واتحاد الرياضة للجميع.
كما بحثت توفير كافة التسهيلات والتدابير والترتيبات الخاصة بوصول المنتخبات المشاركة، وتمكينها من جميع الإجراءات التي تضمن المشاركة الإيجابية في البطولة، والتجهيزات الأخرى الخاصة بملاعب التدريبات، وتنظيم المؤتمرات الصحفية، وعقد الاجتماع الفني للبطولة يوم 3 أبريل بالفجيرة، بمشاركة 12 منتخبا تتنافس على الفوز باللقب الأول.
وقررت تنظيمية البطولة تحديد لجنة خاصة بحفلي الافتتاح والختام، وتجهيز الميداليات والكؤوس، وبما يتناسب مع قيمة وأهمية الحدث في نسخته الأولى، وتقديم مبادرات تحفيزية لجذب الجماهير بمختلف فئاتها.
وأكد الدرمكي الحرص على كافة التجهيزات والترتيبات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان نجاح الحدث العربي في الفجيرة، وتهيئة بيئة محفزة للجميع، بما يسمح بالتفاعل الإيجابي مع مجريات البطولة، بمشاركة منتخبنا الوطني.
وأشار إلى الجهود الكبيرة والدعم الكبير من المسؤولين بإمارة الفجيرة، ووزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

