«هكذا أنقذنا برشلونة».. لابورتا يتحدث عن تعيين ريال مدريد لحكام المباريات منذ 70 عاماً



برشلونة (د ب أ)



يستعد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة المستقيل من منصبه، استعداداً لترشحه في الانتخابات المقبلة لإصدار كتابه الجديد «هكذا أنقذنا برشلونة» يوم الاثنين المقبل، وسيكون الكتاب متاحاً في المكتبات اعتباراً من يوم 24 فبراير.

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن لابورتا يشرح في هذا الكتاب كيف تعامل مع الأزمة المالية الطاحنة على مدار خمس سنوات في ولايته الثانية برئاسة النادي، والحلول المبتكرة لتصحيح هذا الوضع الفوضوي.

وتطرق لابورتا في كتابه أيضاً لرحيل الثلاثي ليونيل ميسي ورونالد كومان وتشافي هيرنانديز عن النادي، إضافة إلى قضية «السوبر ليج».

وتطرق رئيس نادي برشلونة السابق لقضية نيجريرا في الكتاب، قائلاً «لا يوجد دليل قاطع أن المبالغ التي دفعها النادي لشركات مرتبطة بنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق قد أثرت على تعيينات الحكام أو غيرت نتائج المباريات».

أضاف لابورتا «أدعو كل من يتهمنا بالفساد التحكيمي بكل هذه السهولة إلى تحديد المباراة أو الهدف أو المجاملة التي حصلنا عليها نتيجة لهذه المشورة الفنية». وكان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قال قبل أيام قليلة إن قضية نيجريرا تعد أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم العالمية، ودعا القضاء الإسباني لتحقيق العدالة ومعاقبة برشلونة.

ورد خوان لابورتا في كتابه على بيريز قائلاً «على مدار سبعة عقود، كان رؤساء لجان الحكام من مشجعي ريال مدريد، وكانوا لاعبين سابقين أو مديرين سابقين، وفي بعض الحالات، كانوا يجمعون بين هذه الصفات الثلاث».

وتابع «أقصد أنه على مدار 70 عاماً قام أعضاء ريال مدريد أو لاعبيه أو مديريه السابقين بتعيين الحكام لجميع مباريات الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وهو أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم ببلادنا».