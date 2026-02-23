الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كيفو لصحفي نرويجي: أنت لا تحترم إنتر ميلان!

23 فبراير 2026 23:26

 
ميلانو (د ب أ)

بدا كريستيان كيفو مدرب إنتر ميلان منزعجا من صحفي نرويجي قبل مواجهة بودو جليمت، غداً الثلاثاء، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
أبدى كيفو ضيفه عندما سأله الصحفي النرويجي عما إذا كان على إنتر الشعور بالخجل حال خروجه أمام بودو جليمت، ليخلع المدرب الروماني سماعات الترجمة، وقال بلهجة غاضبا «أنت تضحك.. تهانينا لك».
وأضاف مدرب إنتر ميلان «لا مجال للخجل في كرة القدم، فكل فريق يبذل أقصى جهده في الملعب، ويجب أن نحترم المنافس؛ لأن القول بأنه علينا الخجل إذا خسرنا أمام بودو جليمت القادم من مدينة تعدادها 50 ألف نسمة، لا يعد احتراماً لنا».
تابع: «نحترم بودو جليمت وما قدمه أمام أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي ودورتموند، نحترم جميع منافسينا، ونبارك لهم على الإنجازات التي حققوها مؤخراً». وأشار «عندما تكون أفكارنا واضحة بإمكاننا تقديم مستوى مميز، ولا نخجل من شيء؛ لأننا حاولنا أن نكون في أفضل حالاتنا خلال مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، ولكنهم كانوا أفضل منا، وهنأناهم».
ويتطلع إنتر ميلان لرد اعتباراً وسط جماهيره غدا في ملعب سان سيرو، ليعوض خسارته ذهابا بنتيجة 1/ 3 في النرويج.
وبسؤاله عما إذا كان لاعبو إنتر بحاجة إلى حافز إضافي لمباراة الغد، أجاب كيفو «لم أكن أستمع إلى مدربي قبل أي مباراة أو بعدها بل اعتمدت على أفكاري وشعوري بالمسؤولية وثقتي بنفسي».
وأضاف كريستيان كيفو «بل كنت قلقاً أنا أتسبب في خذلان زملائي، ربما لو استمعت إلى مدربي أكثر، لحققت نتائج أفضل، ولكن لا حاجة لتحفيز اللاعبين، فهم يدركون أهمية المباراة».

