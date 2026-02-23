الكندي أوجيه ألياسيم إلى ثمن النهائي بطولة دبي للتنس



بلغ الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف ثامناً عالمياً ووصيف البطل في العام الماضي، الاثنين الدور ثمن النهائي من دورة دبي للتنس (500 نقطة) بفوزه على الصيني تشانج تشيتشن 6-3 و7-6 (7-4) في الدور الأول.

بعد تألقه اللافت في فبراير الماضي، حيث توّج بلقب دورة مونبلييه الفرنسية ووصوله إلى نهائي روتردام، استراح أوجيه-ألياسيم لمدة أسبوع قبل التوجه إلى دبي.

وبصفته المصنف الأول في النسخة الحالية من بطولة دبي، حقق الكندي بداية مثالية أمام المصنف 31 عالمياً سابقاً عام 2024 والعائد من إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب بفترة 6 أشهر.

وبرغم الخسارة، قدّم الصيني أداء بطولياً، حيث أنقذ خمس نقاط حاسمة عندما كانت النتيجة تشير إلى تأخره 4-5 ثم 5-6، منها 3 كرات على الخط، قبل أن يخسر في النهاية في الشوط الفاصل.

قال أوجيه-ألياسيم: «توقفتُ عن العدّ في مرحلة ما، فقد أصبح الأمر محبطا للغاية، امتلاك نقاط الفوز هو الوضع الذي يطمح إليه أي لاعب، لكن من الغريب كيف يخدعنا العقل».

وضرب أوجيه-ألياسيم موعداً في ثمن النهائي مع الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار، المصنف 58 عالمياً والقادم من التصفيات، الذي وجد صعوبة بالغة للفوز على التونسي معز الشرقي (141) المشارك ببطاقة دعوة، بنتيجة 7-6 (7-3) و6-7 (3-7) و7-6 (7-4).

وبعد بداية واعدة في يناير، تكللت بوصوله إلى ربع نهائي دورتي بريزبين وأوكلاند، لم يتمكن مبيتشي بيريكار من تجاوز الدور الأول في الدورات الأربع التالية التي شارك فيها قبل وصوله إلى دبي.

وبرز الفرنسي بارسالاته القوية حيث سدد 29 إرسالاً ساحقا، منها الإرسال الذي حسم به المباراة لصالحه.

وفاز المخضرم السويسري ستان فافرينكا على اللبناني بنجامان حسن 7-5 و6-3، واحتاج فافرينكا إلى ساعة و11 دقيقة للتغلب على منافسه المشارك ببطاقة دعوة أمام ناظري أسطورة كرة المضرب مواطنه روجيه فيدرر، محققاً انتصاره العاشر منذ بلوغه سن الـ 40 عاماً، وهو رقم قياسي في الحقبة المفتوحة، والسادس منذ مطلع العام الحالي الذي سيكون الاخير له في ملاعب الكرة الصفراء.

كما بات فافرينكا أكبر لاعب سنا يفوز بمباراة في تاريخ دورة دبي الممتد لـ34 عاماً، محطما الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله فيدرر بالذات عندما أحرز عام 2019 في سن الـ 37 عاما لقبه الأخير من أصل 8 ألقاب.

مازح فافرينكا في مقابلته على أرض الملعب، بينما تحول الجمهور من تشجيعه في كل حركة إلى التصفيق لصورة فيدرر المعروضة على الشاشة «لست متأكداً من أنه أفضل رقم قياسي له».

وأضاف: «إن تقدير الجماهير هو أحد أسباب استمراري في اللعب لفترة طويلة، للاستمتاع بهذه المباريات وهذه البطولات. أنا ممتن للغاية لكل من حضر الليلة».

وتغلب البريطاني جايك درايبر الرابع على الفرنسي كونتان أليس 7-6 (10-8) و6-3.