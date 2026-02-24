تعرف على قائمة أعلى اللاعبين أجراً في أندية البريميرليج

معتز الشامي (أبوظبي)

يعد الدوري الإنجليزي الممتاز أغنى دوريات العالم، ما يجعله زاخر بكل الرواتب خيالية كانت أو عادية، وتظهر رواتب جميع الأندية بوضوح، حيث تدفع مبالغ طائلة للاعبين.

وبعض هذه الرواتب منطقية، بينما يثير البعض الآخر الاستغراب، على أقل تقدير، فمن هو اللاعب الذي يتقاضى أعلى راتب في كل فريق من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب منصة Capology؟.

1- مانشستر سيتي: إيرلينج هالاند

الراتب: 525 ألف إسترليني أسبوعياً

يعد إيرلينج هالاند، اللاعب الأعلى أجراً في مانشستر سيتي، وفي البريميرليج بشكل عام.

2- ليفربول: محمد صلاح

الراتب: 400 ألف إسترليني أسبوعياً

يعد محمد صلاح، رابع أعلى اللاعبين الأفارقة أجراً في العالم. وقد استحقّ النجم المصري هذا المبلغ بجدارة على مر السنين، وكانت عروضه مع النادي حاسمة في نجاحه. لذا فإن مكانته كأعلى اللاعبين أجراً في أنفيلد تبدو منطقية.

3-مانشستر يونايتد: كاسيميرو

الراتب: 350 ألف إسترليني أسبوعياً

يعد كاسيميرو واحداً من اثنين فقط من لاعبي الشياطين الحمر الذين يتقاضون أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، إلى جانب برونو فرنانديز.

4-أرسنال: كاي هافرتز

الراتب: 280 ألف إسترليني أسبوعياً

يعد كاي هافرتز، المنضم لأرسنال في صيف 2023، اللاعب الأعلى أجراً في الفريق. بعد انضمامه من تشيلسي مقابل 65 مليون إسترليني.

5- تشيلسي: ريس جيمس

الراتب: 250 ألف إسترليني أسبوعياً

قد يكون ريس جيمس أفضل ظهير أيمن في عالم كرة القدم. المشكلة الوحيدة التي واجهها جيمس في السنوات الأخيرة هي لياقته البدنية، حيث عانى قائد تشيلسي من سلسلة إصابات أدت إلى غيابه عن العديد من المباريات.

6-توتنهام: تشافي سيمونز وكريستيان روميرو

الراتب: 195 ألف إسترليني أسبوعياً

ودع توتنهام لاعبه الأعلى أجراً سابقاً، هيونغ مين سون، في الصيف، واستبدله بتشافي سيمونز وكريستيان روميرو، اللذين يتقاضيان راتباً قدره 195 ألف إسترليني أسبوعياً.

ويبقى برونو جيماريش الأغلى في نيوكاسل يونايتد براتب 160 ألف إسترليني أسبوعياً، وفي أستون فيلا، يعد الرباعي يوري تيليمانس، مورجان روجرز، أبو بكر كامارا، إيمي مارتينيز، براتب قدره 150 ألف إسترليني أسبوعياً، بينما جوردان بيكفورد هو الأغلى في إيفرتون بنفي الراتب وكذلك جارود بوين لاعب وستهام يونايتد.

وفي فولهام، يتقدم بيرند لينو قائمة الرواتب حيث يتقاضى 130 ألف إسترليني أسبوعياً، فيما يعد مورغان جيبس وايت الأعلى بين لاعبي نوتنجهام فورست براتب قدره 110 آلاف إسترليني أسبوعياً، وهو ما يتقاضاه جرانيت تشاكا في سندرلاند.

وفي كريستال بالاس يبرز دايتشي كامادا بأجر يبلغ 105 آلاف إسترليني أسبوعياً، وهو نفس الراتب الذي جعل من جواو جوميز الأغلي بين لاعبي وولفرهامبتون، بينما يتصدر دومينيك كالفيرت ليوين لاعبي ليدز يونايتد، براتب بلغ 100 ألف إسترليني أسبوعياً.

وفي برايتون يعد فيردي كاديوغلو الذي يحصل على راتب بلغ 87.5 ألف إسترليني أسبوعياً هو الأغلى بين لاعبي الفريق، ويبرز في بورنموث إيفانيلسون كأغلى اللاعبين أجراً براتب يبلغ 85 ألف إسترليني أسبوعياً، أما برينتفورد فيعد لاعباه جوردان هندرسون وميكيل دامسجارد الأعلى براتب قدره 75 ألف إسترليني أسبوعياً، وهو نفس الراتب الذي يجعل من كايل ووكر الأغلى بين لاعبي بيرنلي.