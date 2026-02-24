فريق دبي يعزّز العطاء في رمضان بمبادرة «سلة مقابل سلة»

دبي (الاتحاد)

أعلن فريق دبي لكرة السلة عن إطلاق مبادرة خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك خلال مباراته المقبلة على أرضه، ضمن منافسات الدوري الأوروبي أمام LDLC ASVEL يوم الخميس المقبل.

وانطلاقاً من روح العطاء التي يجسّدها هذا الشهر الفضيل، سيتبرع الفريق بوجبة واحدة، مقابل كل نقطة يسجّلها على أرض الملعب خلال المباراة. كما سيُخصص مقابل كل تذكرة يتم شراؤها للمباراة وجبة إضافية لدعم الأسر المحتاجة في مختلف أنحاء الدولة.

وتأتي المبادرة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبنك الإمارات للطعام، لتؤكد التزام فريق دبي لكرة السلة بإحداث أثر مجتمعي مستدام يتجاوز حدود الملعب. ومن خلال ربط المنافسة الأوروبية رفيعة المستوى بهدف إنساني نبيل، يسعى فريق دبي لكرة السلة إلى توحيد الجماهير حول قضية مشتركة، وتسخير الرياضة كمنصة فاعلة للعطاء.

وبصفته أول نادٍ رياضي احترافي يمثّل دبي في البطولات الأوروبية، يواصل فريق دبي لكرة السلة ترسيخ مكانته ليس فقط كقوة تنافسية على الساحة الدولية، بل كمؤسسة مجتمعية تنبض بقيم المدينة التي تمثّله وتعكس رؤيته وطموحه.

من جانبه، أكد ديان كامينياشيفيتش، الرئيس التنفيذي لدبي لكرة السلة، أهمية المبادرة، قائلاً: «يمثّل شهر رمضان المبارك فرصة للتأمل وتعزيز روح الوحدة والتكافل، وباعتبارنا فريقاً يحمل اسم دبي على الساحة الدولية، فإن مسؤوليتنا تتجاوز حدود كرة السلة. لقد منحتنا هذه المدينة منصة استثنائية ودعماً وإيماناً بطموحنا، ومن واجبنا أن نردّ هذا الجميل بما يعكس قيم الدولة ومبادئها».

وأضاف: «من خلال هذه المبادرة، تتحوّل كل نقطة تُسجَل وكل تذكرة تُشترى إلى أثر يتجاوز إطار المباراة. طموحنا لا يقتصر على المنافسة في أعلى مستويات كرة السلة الأوروبية، بل يتمثل أيضاً في بناء فريق يسهم في خدمة المجتمع ويدعم كل من يصنع قصة نجاح دبي».

وسيحظى الجمهور الذي سيحضر مباراة 26 فبراير بفرصة متابعة كرة سلة أوروبية على أعلى مستوى، والمساهمة في الوقت ذاته في مبادرة إنسانية واسعة النطاق، حيث يتحول الأداء داخل الملعب إلى أثر ملموس خارجه.

ويدعو فريق دبي لكرة السلة جميع أفراد المجتمع إلى الانضمام إلى هذه المبادرة، وملء المدرجات، والمشاركة في أمسية يكون فيها لكل سلة معنى يتجاوز النتيجة.