«الرياضية لحكومة عجمان» تُطلق بطولة تنس البادل

عجمان (وام)

سجّلت بطولة تنس البادل، والتي انطلقت ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، مشاركة واسعة من المؤسسات والدوائر الحكومية.

وشهد اليوم الأول من البطولة مباريات قوية، حيث حرص اللاعبون على تقديم مستويات مميزة في مستهل المنافسات.

وتأتي بطولة تنس البادل ضمن سلسلة البطولات المتنوعة التي تتضمنها الدورة هذا العام، في إطار حرص اللجنة المنظمة على تنويع البرامج الرياضية واستحداث فعاليات، تُلبّي اهتمامات الموظفين وتعزّز مشاركتهم في الأنشطة البدنية والترفيهية.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة، أن البطولة حظيت بإقبال كبير من الجهات الحكومية، ما يعكس نجاح الجهود التنظيمية والاستعدادات المبكرة التي سبقت انطلاق المنافسات، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالرياضات الحديثة التي تجمع بين المتعة والتنافس واللياقة البدنية.

وأضافت أن تنظيم البطولة يسهم في تعزيز ثقافة الرياضة كأسلوب حياة داخل بيئة العمل الحكومية، ويدعم قيم التعاون والتواصل الإيجابي بين الموظفين، بجانب خلق أجواء تنافسية صحية تعزّز الروح المعنوية والانتماء المؤسسي.