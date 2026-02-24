جريزمان في محادثات الانتقال إلى أولاندو سيتي الأميركي

ميامي (أ ف ب)

يُجري المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، الفائز بكأس العالم في روسيا 2018، محادثات للانضمام إلى نادي أورلاندو سيتي في الدوري الأميركي لكرة القدم، وفق ما أفاد مصدر مُطّلع على المفاوضات.

ويلعب جريزمان حالياً مع أتلتيكو مدريد، وهو الهداف التاريخي للنادي الإسباني برصيد 210 أهداف.

وتدور شائعات منذ سنوات حول انتقال جريزمان إلى الولايات المتحدة، إذ يُعرف عنه إعجابه بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) ودوري كرة القدم الأميركية للمحترفين (أن أف أل).

وسيمثّل انتقال جريزمان إضافة قوية للدوري الأميركي الذي يشهد نمواً سريعاً، خصوصاً بعد انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي عام 2023.

وأكّد المصدر، بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة «ذي أثليتيك»، أن أورلاندو يمتلك «حقوق اكتشاف» جريزمان، وهي آلية في الدوري الأميركي تمنح أحد الأندية أولوية التفاوض على انتقال لاعب.

ورغم أن جريزمان الذي سيبلغ سن الـ 35 عاماً في مارس المقبل، فقد مركزه كلاعب أساسي في أتلتيكو، إلّا أنه سجّل 12 هدفاً في 35 مباراة خاضها هذا الموسم.

ودافع الفائز بمونديال روسيا 2018 ووصيف مونديال قطر 2022، عن ألوان قميص أتلتيكو بين عامي 2014 و2019، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الذي بقي في صفوفه من 2019 إلى 2022، ثم عاد إلى نادي العاصمة بداية على سبيل الإعارة ثم بانتقال نهائي عام 2022. مدّد عقده مع أتلتيكو العام الماضي حتى يونيو 2027.

رغم دوره المحوري في الفوز بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عام 2018، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق لقب كبير مع أتلتيكو، حيث فشل في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 واكتفى بالمركز الثاني في الدوري الإسباني عامي 2018 و2019.

اعتزل اللعب مع المنتخب الفرنسي عام 2024 بعدما خاض 137 مباراة دولية، سجّل خلالها 44 هدفاً.

انطلق الموسم الجديد للدوري الأميركي السبت، ويستمر سوق الانتقالات حتى أواخر مارس، قبل أن يُعاد فتحه في منتصف الموسم خلال الصيف.

وفشل نادي أورلاندو سيتي في التأهل إلى الأدوار الإقصائية في الموسم الماضي، لكنه يمتلك تاريخاً حافلاً بالتعاقدات مع نجوم كبار، من بينهم البرازيلي كاكا، الفائز بالكرة الذهبية عام 2007.