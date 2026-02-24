سبيرز للفوز التاسع توالياً وبيستونز الضحية

لوس أنجلوس (أ ف ب)

سجّل العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما 21 نقطة، وقاد فريقه سان أنتونيو سبيرز لفوزه التاسع توالياً على حساب ديترويت بيستونز 114-103، في مباراة دفاعية من الطراز الرفيع، ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

واكتسبت المباراة التي جمعت بين أسوأ فريقين في الدوري طابعاً استثنائياً هذا الموسم، إذ كانت بين مرشحين لإحراز اللقب، ليقدّم سبيرز وبيستونز، على حد سواء، أداء رفيع المستوى شبيهاً بالأدوار الإقصائية «بلاي أوف» أمام جمهور مشتعل في ديترويت.

وظلّ بيستونز وفياً لأسلوب لعبه الذي يعتمد على لياقة بدنية عالية وقساوة دفاعية، فضاعف الاحتكاكات وتحديداً على ويمبانياما.

قام لاعب الارتكاز كيد كانينجهام، الذي أعلن عن نفسه أخيراً بأنه «أفضل لاعب أميركي»، بدفع العملاق الفرنسي (2.24 م) بكتفه في بداية المباراة، لكنّه خرج خاسراً، رغم تحقيقه 16 نقطة (5 تسديدات ناجحة من أصل 26) و6 متابعات و10 تمريرات حاسمة، تحت تهديد الطرد بسبب ارتكابه الكثير من الأخطاء.

وعانى ويمبانياما لفرض حضوره الهجومي تحت سلة منافسه في البداية (6 من 16 من المسافات المتوسطة)، لكنّه لعب دوراً محورياً في تقدم فريقه في الربع الثالث، ليُنهي المباراة وفي جعبته 21 نقطة و17 متابعة و4 تمريرات حاسمة.

كما كان وجوده مؤثراً تحت السلة وأربك هجوم المنافس، وقد تجلّى تهديده الدفاعي بست تصديات.

وفي حين حقق «ويمبي»، البالغ من العمر 22 عاماً، صدّةً واحدة على الأقل ضد جميع فرق الدوري، جاء تفوّق سبيرز بفضل دقة التسديدات الثلاثية للاعبيه (18 من 40 بنسبة 45%)، بقيادة ديفين فاسيل أفضل مسجّل في صفوفه مع 28 نقطة، منها 7 من 11 من خارج القوس بنسبة 64 في المئة.

في المقابل، لم يسجّل بيستونز سوى 7 من أصل 36 محاولة من خارج القوس (19%)، وكان جايلن دورين الأفضل على قائمة المسجلين مع 25 نقطة و14 متابعة، منها سلّة ساحقة رائعة فوق ويمبانياما أشعلت حماس الجماهير.

وبهذا الفوز التاسع توالياً، عزّز سان أنطونيو موقعه في المركز الثاني في المنطقة الغربية برصيد 41 فوزاً مقابل 16 هزيمة، مُقلّصاً الفارق مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب والمتصدر مع 44 فوزاً مقابل 14 خسارة.

ورغم الخسارة، حافظ بيستونز، الذي أنهى سلسلة من 5 انتصارات توالياً، على صدارة المنطقة الشرقية برصيد 42 فوزاً مقابل 14 هزيمة.