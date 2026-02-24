مايويذر يتحدى باكياو في نزال ثأري 19 سبتمبر

لوس أنجلوس (أ ف ب)

سيلتقي فلويد مايويذر وماني باكياو في نزال ثأري طال انتظاره بينهما في سبتمبر المقبل داخل صالة «سفير» في لاس فيجاس، وفق ما أعلنته منصة نتفليكس.

ويجمع النزال بين اثنين من أكبر الأسماء في عالم الملاكمة، اللذين التقيا في مواجهة تاريخية عام 2015، وهما اليوم في أواخر الأربعينيات من العمر. ويأتي ذلك بعد أيام على إعلان مايويذر عودته عن الاعتزال.

وسيُبثّ النزال مباشرة في 19 سبتمبر عبر نتفليكس، في إطار توسع المنصة العالمية في نقل الأحداث الرياضية المباشرة ذات الطابع الاستعراضي.

وقال باكياو (47 عاماً) في بيان مشترك: «أنا وفلويد قدّمنا للعالم أكبر نزال في تاريخ الملاكمة. لقد انتظر المشجعون طويلاً، وهم يستحقون هذه المواجهة الثانية».

وكان مايويذر قد هزم باكياو في نزال 2015 الذي حمل لقب «نزال القرن»، وحقق رقماً قياسياً بلغ 4.6 مليون عملية شراء عبر نظام الدفع مقابل المشاهدة، رغم أنه لم يرقَ إلى مستوى التوقعات.

ويُعتقد أن مايويذر حقق حينها نحو 300 مليون دولار من الفوز بالنقاط بالإجماع على النجم الفيليبيني، في نزال لا يزال الأكثر ربحية في تاريخ الرياضة، بإيرادات تجاوزت 600 مليون دولار.

واعتزل مايويذر، بطل العالم في عدة فئات وزنية، عام 2017 بسجلٍّ خالٍ من الهزائم (50-0)، لكنه واصل خوض نزالات استعراضية، من بينها مواجهة مرتقبة هذا الربيع ضد مايك تايسون.

أما باكياو، البطل في أوزان متعددة أيضاً، فاعتزل لفترة أربع سنوات، بدءاً من 2021 حين خاض محاولة غير ناجحة للفوز برئاسة الفيلبين، قبل أن يعود من الاعتزال العام الماضي.

وازدادت التكهنات حول نزال ثأري بين مايويذر وباكياو في السنوات الماضية، وارتفعت مجدداً بعد إعلان مايويذر الأسبوع الماضي عودته إلى الحلبات هذا العام.

وقال مايويذر في البيان: «لقد واجهت ماني وهزمته مرة. النتيجة ستكون نفسها هذه المرة».

وردّ باكياو قائلاً: «أريد لفلويد أن يعيش مع الهزيمة الوحيدة في سجلّه المهني ويتذكر دائما من ألحقها به».

وسيكون هذا النزال الأول من نوعه الذي يُقام داخل سفير، وهي صالة افتُتحت عام 2023 وتُستخدم أساسا للحفلات والعروض السينمائية، وتضم شاشة ضخمة بمساحة 160 ألف قدم مربعة تغطي جدرانها الداخلية المنحنية.

وسُيبَث النزال عالمياً عبر نتفليكس، التي تضم نحو 325 مليون مشترك.