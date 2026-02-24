الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
برناردو سيلفا.. تعاقد سريع في «ليلة رمضانية» لا تُنسى

برناردو سيلفا.. تعاقد سريع في «ليلة رمضانية» لا تُنسى
24 فبراير 2026 13:30

عمرو عبيد (القاهرة)
جاء تعاقد مانشستر سيتي مع برناردو سيلفا، بسُرعة بالغة وغرابة مُدهشة، إذ تردّد وقتها أنه سافر إلى إنجلترا، ودخل مدينة مانشستر، وأجرى الكشف الطبي، ووقّع العقد وارتدى قميص «السماوي»، في ليلة واحدة فقط، من دون عِلم أي صحفي بكل ما يدور داخل «قلعة الاتحاد»، إلا وقت الإعلان عن صفقة «تاريخية» بكل تأكيد.
وفي ليلة رمضانية، ذات طابع خاص، أصبح النجم البرتغالي لاعباً في صفوف «البلومون» عام 2017، إذ كانت وقت استطلاع الهلال، أو أول أيام شهر رمضان، بحسب بعض اختلافات بدء الصيام بين دول العالم، حسب رؤية الهلال من عدمه، وسواء كانت هذه أو تلك، فإنها كانت ليلة مميزة جداً، لا تُنسى، بعدما استقدم «السيتي» أحد أفضل وأبرز مواهب الكرة العالمية، في العقد الحالي.
برناردو كان يقضي إجازته الصيفية، في مايوركا بإسبانيا، لكنه فجأة انتقل إلى إنجلترا في اليوم التالي، ثم أنهى كل الأمور التعاقدية خلال نفس الليلة، ليُعلن عن صفقة انتقاله من موناكو، مقابل 50 مليون يورو، وهو ما قيل عنه أنه «اتفاق بارع»، من جانب إدارة مانشستر سيتي، لأن أداء ومجهود وتفاني «جوكر» خط الوسط الهجومي، بجانب حصاده من البطولات والأرقام، تجاوز حدود تلك القيمة بفارق كبير جداً، بل إن قيمته التسويقية تضاعفت بقوة بعد عامين فقط، لتبلغ 100 مليون يورو.
ولا يزال سيلفا يقدم الكثير تحت قيادة جوارديولا، الذي يُردد دائماً أن لاعبه المحبوب لا يوجد له مثيل أو يُمكن تعويضه، والحقيقة أنه يتميّز كذلك بتواضع وبساطة شديدين، باعتراف كل مَنْ يتعامل معه، ولا تخلو مسيرته مع السيتي من بعض الطرافة، حيث يُوصف بأنه حريص ولا يُحب البذخ وإنفاق الأموال الغزيرة، كما يمتلك سيارة تبدو متواضعة، مقارنة بحجم الراتب الكبير وثروته الضخمة.
ويُعد برناردو سيلفا أحد أكثر لاعبي السيتي، تعرضاً لـ «المقالب الطريفة» من جانب زملائه، حيث يُروى أنهم علقوا أحذيته في سقف غرفة الملابس، على سبيل المداعبة، بسبب أن ملابسه وأحذيته لا تمّت لصيحات الموضة الحديثة بأي صلة، بحسب التقارير الإنجليزية التي تتناول ذلك، كما أن «مشاكسة» زميله السابق، كايل والكر، جعلته يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بالعديد من الصور ولقطات الفيديو، التي عانى فيها برناردو بطريقة طريفة جداً، من مقالب النجم الإنجليزي.
ولا خلاف على أن برناردو سيلفا، أحد أهم أوراق «الفيلسوف بيب»، في تلك الحقبة الناجحة مع السيتي، إن لم يكن الأهم على الإطلاق، في رأي عدد لا بأس به من المتخصصين، حيث جاء ليكون خليفة «الأسطوري» دافيد سيلفا، فأصبح «أسطورة» خلال 9 مواسم فقط، بحصده 17 لقباً حتى الآن مع الفريق، بينها «الثُلاثية العالمية النادرة»، التي قاد خلالها «سيتي بيب» لحصد أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا، والهيمنة على الدوري الإنجليزي والكرة المحلية بصورة مُخيفة.

