الجودو يدرس تفعيل اتفاقية التعاون مع اتحاد أوزبكستان

أبوظبي (الاتحاد)

تصل غداً «الأربعاء» بعثة منتخب الإمارات الأول للجودو، إلى العاصمة الأوزبكية (طشقند)، قادمةً من طوكيو، مع ختام معسكر الإعداد هناك، استعداداً للمشاركة في بطولة طشقند «جراند سلام للجودو الكبرى»، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان للجودو وتنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر إلى الأول من مارس المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 382 لاعباً ولاعبة من 40 دولة، من بينهم منتخبنا الذي يشارك بعدد 5 لاعبين، ضمن البعثة التي يرأسها الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد، والمدرب فيكتور سيكتروف، وذلك في نطاق برنامج إعداده لحصد المزيد من نقاط التأهل لدورة لوس أنجلوس 2028.

وتضم قائمة المشاركة النهائية 5 لاعبين، هم نجاد يزبيك المشارك في منافسات وزن (73 كجم)، عقب فوزه بلقب الاتحاد الدولي للجودو كأفضل لاعب يحقق نقاط الفوز الكاملة «إيبون» (Ippon) لعام 2025، مما يُسلّط الضوء عليه خلال منافسات وزن تحت 73 كجم، الذي يتصدر تصنيفه حالياً بطل أوزبكستان اللاعب حيدروف هدايت، حامل 4 ذهبيات في موسمي 2024 -2025، وفي نفس الوزن يشارك لاعبنا كريم عبد اللطيف، كما تضم قائمة منتخبنا طلال شفيلي (تحت 81 كجم)، وأرام جورجيان تحت 90 كجم، واللاعبة بشيرات خرودي (تحت 52 كجم).

من جهة ثانية، بعث محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، برسالة خطية إلى عزيز ميلوف، رئيس اتحاد أوزبكستان للجودو، بهدف تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحادين، بما يسهم في خدمه شباب البلدين من خلال تبادل الزيارات والخبرات، والتي شهدت مؤخراً تعاقد اتحاد الإمارات للجودو مع المدرب الأوزبكي، وبطل أوزبكستان السابق شرف الدين لطف الله، للإشراف على تدريب فئات الشباب والناشئين والأشبال لجودو الإمارات.