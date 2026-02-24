«دبي للتنس» تسجل انطلاقة قوية بتأهل الكبار

دبي (وام)

استهلّ المصنف الأول الكندي فيليكس أوجيه - ألياسيم، مشواره في النسخة الـ34 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس بفوز صعب أهّله إلى الدور ثُمن النهائي، فيما سجّل السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا إنجازاً تاريخياً، وعاد البريطاني جاك درايبر بانتصار قوي بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ونجح أوجيه - ألياسيم، المصنف الثامن عالمياً مساء أمس، في حسم مواجهته أمام الصيني تشانج تشيجن بنتيجة 6-3 و7-6 (4) على الملعب الرئيسي لاستاد سوق دبي الحرة للتنس، بعدما احتاج إلى 6 فرص لحسم المباراة. وسيواجه في الدور المقبل الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار.

وكان اللاعب الكندي «25 عاماً» قد بلغ نهائي نسخة العام الماضي، قبل أن يخسر اللقب أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، ويعود هذا العام مرشّحاً بارزاً للمنافسة على اللقب. وخلال المباراة أنقذ أربع نقاط لكسر إرساله، وأهدر خمس فرص لحسم اللقاء قبل حسمه الشوط الفاصل ليتجنّب اللجوء إلى مجموعة ثالثة.

وفي مباراة أخرى، تأهّل مبيتشي بيريكار إلى الدور ذاته بعد فوزه الصعب على التونسي معز الشرقي، المصنف 141 عالمياً وأعلى لاعب عربي تصنيفاً في جولة رابطة محترفي التنس، بنتيجة 7- 6 «3» و6 - 7 «3» و7 - 6 «4»، في لقاء امتد لثلاثة أشواط فاصلة وشهد ندية كبيرة، واضطر خلاله اللاعب الفرنسي لطلب وقت مستقطع طبي بسبب آلام في الكاحل.

ورغم الخسارة، قدّم الشرقي أداءً مشرفاً في أول مشاركة له ببطولة من فئة 500 نقطة هذا الشهر، بعد ظهوره الأسبوع الماضي في الدوحة، مؤكداً اعتزازه بتمثيل تونس والعالم العربي، مشيراً إلى أن مشاركاته الحالية تمثّل محطة مهمة في مسيرته، على أن يواصل مشواره الأسبوع المقبل في إنديان ويلز.

كما شهد اليوم الافتتاحي مشاركة اللبناني بنجامين حسن «المصنف 289 عالمياً» ببطاقة دعوة، حيث خسر أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا، بطل دبي 2016، بنتيجة 7 - 5 و6 - 3. وقدّم حسن أداءً جيدا وأتيحت له ثلاث فرص لكسر الإرسال، إلا أن خبرة فافرينكا حسمت المواجهة، بعدما أرسل تسعة إرسالات ساحقة ولم يخسر أي شوط على إرساله.

وبهذا الفوز أصبح فافرينكا «40 عاماً»، أكبر لاعب سناً يحقق انتصاراً في تاريخ البطولة الممتد 34 عاماً، متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم مواطنه روجيه فيدرر، الذي أحرز لقبه الثامن في دبي عام 2019 بعمر 37 عاماً.

وفي ختام مباريات الملعب الرئيسي، عاد البريطاني جاك درايبر، المصنف الرابع في البطولة، إلى المنافسات بعد غياب دام ثمانية أشهر بسبب إصابة متكررة في الذراع، وحقق فوزاً على الفرنسي كوينتين هاليس بنتيجة 7-6 «8» و6-3.

وكان درايبر قد بلغ المركز الرابع عالمياً في يونيو الماضي قبل أن تبعده الإصابات، وأعرب عن سعادته بالعودة إلى أجواء المنافسة، مؤكداً تطلعه إلى استعادة مستواه تدريجياً خلال الفترة المقبلة.