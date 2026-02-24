«مرسيدس» تعلن استمرار «الظاهري» ضمن برنامج السائقين الشباب

براكلي - المملكة المتحدة (وام)

أعلن فريق «مرسيدس - إيه إم جي بتروناس»، رسمياً، استمرار السائق الإماراتي راشد الظاهري ضمن برنامج مرسيدس لتطوير السائقين الشباب، في خطوة تعزّز مسيرته التنافسية نحو بطولة العالم للفورمولا-1.

وكان النجم الإماراتي الصاعد راشد الظاهري قد انضم إلى البرنامج في عام 2025، ليصبح الممثل الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن منظومة التطوير التابعة للفريق، التي تتخذ من براكلي مقراً لها، وتُعد من أبرز برامج إعداد المواهب في رياضة المحركات، حيث أسهمت في تطوير عدد من السائقين وصولاً إلى أعلى مستويات المنافسة.

ومن بين خريجي البرنامج سائقا مرسيدس الحاليان كيمي أنتونيللي وجورج راسل، إلى جانب عدد من السائقين الذين تدرّجوا عبر مسارات التطوير المختلفة حتى بلوغهم بطولة العالم للفورمولا-1.

وقال جوين لاجرو، مستشار تطوير السائقين في مرسيدس، إن راشد انضم رسمياً إلى البرنامج في عام 2025، بعد متابعته منذ مشاركاته الأولى في سباقات الكارتينج، مشيراً إلى أنه كان من أبرز السائقين المبتدئين في بطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية من ألبين، وقدم أداءً لافتاً بصورة منتظمة.

وأوضح أن بداية الظاهري لموسم 2026 جاءت مشجّعة، بعد تحقيقه مركزين متقدمين في التجارب التأهيلية، وانتصارين ووصافة في بطولة كأس الفورمولا الإقليمية للشرق الأوسط، ما يمنح الفريق ثقة كبيرة قبل انطلاق الموسم الأوروبي.

ويتيح استمرار الظاهري ضمن البرنامج الاستفادة من موارد فنية متقدمة، وإشراف متخصص، ودعم متكامل داخل الحلبة وخارجها، بما يعزّز تطوره في سباقات الفئات الأحادية الدولية، تزامناً مع استعداده لانطلاق بطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية نهاية أبريل.

ويأتي هذا الإعلان في وقت رسّخت فيه منطقة الشرق الأوسط حضورها على خريطة رياضة المحركات العالمية، مع استضافتها أربع جولات سنوياً من بطولة العالم للفورمولا- 1، فيما يمثّل دعم مرسيدس المتواصل للظاهري خطوة إضافية في مسار تطوير موهبة واعدة من المنطقة قادرة على المنافسة مستقبلاً في الفئة الأولى.