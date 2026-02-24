جابر جاسم نائباً لرئيس الحكام في «الآسيوي للكاراتيه»

أبوظبي (الاتحاد)

قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي للكاراتيه تعيين الحكم الدولي الإماراتي جابر جاسم نائباً لرئيس لجنة الحكام الآسيوية، في خطوة تعكس المكانة المتميزة، التي وصلت إليها الكفاءات الإماراتية على الساحة القارية. ويأتي اختيار جابر جاسم تقديراً لمسيرته التحكيمية الحافلة بالإنجازات، ومشاركاته البارزة في إدارة العديد من البطولات القارية والدولية، حيث يُعد من الأسماء المتميزة في مجال التحكيم على مستوى قارة آسيا.

وهنّأ مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه الحكم الدولي على هذا الاختيار، مؤكداً أن هذا الإنجاز يُعد مصدر فخر واعتزاز للرياضة الإماراتية بشكل عام، ولأسرة الكاراتيه بشكل خاص، وأكد المجلس أن هذا الاختيار يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الكوادر الإماراتية في المحافل القارية.