تسيتسيباس وفافرينكا يعيشان أجواء رمضان بمأدُبة إفطار دبي للتنس

دبي (الاتحاد)

بعيداً عن أجواء المنافسات المحتدمة في بطولة سوق دبي الحُرة للتنس للرجال، عاش بطلا دبي السابقان ستيفانوس تسيتسيباس وستان فافرينكا تجربة ثقافية مميزة، حيث شاركا في مأدبة إفطار في دبي، احتفاء بالتقاليد المحلية وروح شهر رمضان المبارك.

واستضاف الأمسية صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة ومدير البطولة، بحضور اللاعبين إلى جانب والدي تسيتسيباس، وذلك في مطعم «باكاليس -غريك غريل تافرنا» في فندق Th8 بالم بيتش دبي، ضمن مجموعة فينيَت كوليكشن.

وقال فافرينكا، بطل جراند سلام ثلاث مرات والمُتوَّج بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس عام 2016: «يحمل وجودنا في هذه الأمسية طابعاً خاصاً للغاية، ونحن ممتنون جداً لهذه الدعوة التي أتاحت لنا مشاركة هذه اللحظة، خصوصاً برفقة العائلة. فالأمر يتجاوز الرياضة ليعكس تبادل الثقافات، وهو أحد الجوانب الجميلة في التنس، إذ نسافر حول العالم، ونلتقي بأشخاص من خلفيات مختلفة، ونحظى بفرصة عيش تجارب وتقاليد كهذه».

وأوضح فافرينكا، الذي يخوض موسماً من المتوقع أن يكون الأخير في مسيرته الاحترافية بعد أكثر من عقدين في جولات المحترفين، أن مثل هذه اللحظات تُعدّ من أكثر التجارب الشخصية رسوخاً في ذاكرة اللاعبين، مؤكداً أنها تبقى معهم طويلاً.

من جانبه، أعرب تسيتسيباس، حامل لقب البطولة، عن مشاعر مماثلة، مشدداً على أن اكتشاف الثقافات المختلفة يُعد من أبرز امتيازات مسيرته الاحترافية. وارتدى النجم اليوناني الزي الإماراتي التقليدي خلال الأمسية، واصفاً الأمر بأنه تجربة مألوفة بالنسبة له، بعدما سبق أن ارتدى الزي ذاته خلال إحدى فعاليات اللاعبين في دبي.

وقال تسيتسيباس: «أستمتع كثيراً بمثل هذه اللحظات. ومن مزايا هذه المهنة أننا نسافر حول العالم ونكتشف ثقافات متعددة، وهذا من أجمل ما تمنحنا إياه، لقاء أشخاص جدد والتعلم من تقاليد وتجارب مختلفة».

كما أشاد بزميله فافرينكا، مشيراً إلى مسيرته الطويلة والناجحة في عالم التنس، ومؤكداً رغبته في الاستفادة من خبرات لاعبين مخضرمين مثله خلال رحلته في الملاعب.

وأكدت الأمسية بأن بطولة سوق دبي الحرة للتنس لا تقتصر على المنافسات العالمية رفيعة المستوى فحسب، وإنما توفر للاعبين فرصاً للتواصل مع ثقافة المدينة ومجتمعها، بما يعزّز مكانة دبي وجهة رياضية عالمية تجمع بين الرياضة والتجارب الثقافية.